Daniela Castro buscará la revancha

La actriz de “Cadenas de amargura” fue declarada inocente luego de haber sido acusada, en el mes de septiembre, de cometer un robo en una tienda departamental en San Antonio, Texas.

Tras conocer el veredicto, señaló que ella no está ni enferma ni cleptómana: “He vivido la experiencia más difícil de mi vida, he sido juzgada, crucificada, señalada, humillada, por algunos medios, por otros no (...) ¡Yo soy inocente!, y se cometió una injusticia, yo soy madre de familia, tengo 32 años de mi vida trabajando, tengo una carrera impecable”.

Agregó que entablará una demanda en contra de la tienda departamental que la acusó; añadió que sus abogados ya están buscando las pruebas para proceder legalmente, pues la artista sufrió acoso; incluso, le tocaron sus partes íntimas en el cateo.

Comentó que las autoridades estadounidenses no encontraron una causa probable para su arresto, por lo que le fueron retirados los cargos. En un encuentro con los medios, la actriz ofreció una conferencia de prensa en la que dijo que era inocente:

“Para mí los tiempos de Dios son perfectos, yo soy inocente”; confesó que lo más complicado fue estar lejos de sus hijos mientras se esclarecía lo ocurrido.

La actriz, de 52 años de edad, fue arrestada el pasado 28 de septiembre luego de que un guardia de seguridad de la tienda Saks OFF 5th en el Centro Comercial Rim de San Antonio la acusó de llevarse ropa por un valor de hasta 700 dólares sin pagar por las prendas.