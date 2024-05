Nana Calistar: Horóscopos de HOY 4 de mayo

Aries

No es apropiado enfocarse en el pasado en este momento. Es importante tener precaución al considerar reconciliaciones con ex parejas, ya que podrían surgir problemas graves a largo plazo que generarán arrepentimiento. Es fundamental ser proactivo para alcanzar tus metas y aspiraciones, incluso si la vida no parece cooperar. Existen oportunidades de viaje y de mejora en tus ingresos económicos. Es posible que experimentes una pérdida de peso en estos días, y si mantienes un cuidado adecuado y haces ejercicio regularmente, lograrás tus objetivos pronto. Se aconseja no depositar una confianza total en las personas, y es recomendable aprovechar la oportunidad de socializar con quien desees, disfrutando cada momento que otros te brinden. Se advierte precaución ante cambios repentinos en cuestiones financieras, ya que podrías enfrentar dificultades económicas este mes. El próximo fin de semana podría ser reflexivo, a pesar de tu actitud positiva para avanzar y sentirte mejor contigo mismo/a, es posible que te sientas solo/a o desconectado/a del mundo debido a la naturaleza de tu signo. Es importante evitar el aislamiento y buscar la compañía de amigos o familiares para evitar caer en pensamientos negativos o autodestructivos. Evita exponerte a música o situaciones que puedan recordarte momentos de fracaso, y busca rodearte de experiencias positivas. Se augura suerte en números que terminan en 11, 19 y 24.

Tauro

No vale la pena esperar algo que no va a suceder, especialmente si lo esperas de la persona equivocada. Es importante estar atento a posibles pérdidas materiales y ser cuidadoso con el manejo del dinero y la protección de tus pertenencias. No conviene depositar una confianza excesiva en todas tus amistades, ya que siempre puede haber alguien que traicione esa confianza por su propio beneficio. En lugar de sentirte mal por no haber alcanzado todas tus metas o sueños, es más productivo reflexionar sobre qué acciones estás tomando para lograrlos. Es esencial aprender a expresar tus sentimientos, especialmente con tu familia, ya que a veces puedes parecer distante y olvidarte de hacerles sentir especiales. No necesitas una pareja para ser feliz, y el sexo está disponible fácilmente, pero es importante no confundir la satisfacción física con la felicidad verdadera. Existe la posibilidad de resolver un problema de larga data con alguien, y es probable que recibas una invitación a un evento social o reunión familiar. Las relaciones a distancia son exitosas solo para personas profundamente enamoradas; de lo contrario, están destinadas al fracaso. Estás en tu ciclo de cumpleaños, así que es momento de celebrar sin preocuparte por lo que piensen los demás. Es hora de enfocarte en tu propia felicidad y dejar de lado las opiniones de los demás. Tus números de la suerte para este fin de semana son 14, 46 y 78.

Géminis

Es importante abrirte a conocer nuevas personas antes de tomar decisiones importantes. Si deseas cambios en tu vida, necesitas cambiar tus acciones y no seguir repitiendo los mismos patrones. Es posible que escuches chismes sobre tu familia y te sorprenda la traición de un amigo. Puede que enfrentes un problema en el trabajo debido a descuidos, pero todo se resolverá de manera favorable. Este nuevo ciclo trae oportunidades positivas, pero es crucial que mantengas una actitud optimista y activa, ya que las oportunidades no se presentan dos veces. Es esencial alejarte de personas negativas que viven en la depresión, ya que tu sensibilidad actual podría hacerte vulnerable a su influencia. Si notas a tu pareja distante o cambiada en la relación, en lugar de pensar en lo negativo, es mejor trabajar en ti mismo/a y tratar de recuperar la conexión que tenías al principio. Se sugieren los números 13, 35 y 78 como la suerte para este fin de semana.

Cáncer

En el ámbito laboral, las perspectivas son positivas, con la posibilidad de cambios de posición y mejoras económicas si estás experimentando transformaciones en tu trabajo. Además, si has tenido problemas de salud relacionados con riñones, hígado o estómago, es probable que veas una mejora significativa. Es importante mantener el cuidado de la salud como prioridad máxima en tu vida. Estás entrando en una fase muy prometedora en la que comenzarás a cosechar los frutos de tus esfuerzos pasados. Las relaciones amorosas estarán activas, así que es momento de abrirte a amar y ser amado, recordando no exigir más de lo que estás dispuesto a dar en una relación. Hay mucha compatibilidad con los signos de Piscis y Escorpión, así que si conoces a alguien de esos signos y te gusta, podría haber un futuro prometedor. Es importante no adelantarse a los acontecimientos y dejar que las cosas sucedan naturalmente, evitando caer en el hábito de hablar sin conocer todas las circunstancias. No permitas que nadie te robe tu felicidad; más bien, aprovecha cada momento y agradece por la vida que tienes. Los números de la suerte para esta semana son 24, 57 y 89.

Leo

Es importante recordar que siempre habrá personas que puedan superarte si descuidas tu apariencia física. Aprender a respetar a los demás es fundamental para ganar respeto, aunque es válido expresar la verdad, es importante hacerlo sin abusar, ya que siempre habrá alguien dispuesto a confrontarte. Si bien tienes una fuerte determinación para alcanzar tus objetivos, es esencial hacerlo sin perjudicar a otros. Es importante no confundir la necesidad de intimidad física con el amor, y evitar involucrarse en relaciones prohibidas o poco saludables.

Cuidar de tu alimentación y mantener un buen estado físico es crucial, incluso cuando ya tienes una relación estable. El fin de semana se presenta ocupado, pero con buenas oportunidades para avanzar. Si una relación no te convence por completo, es mejor dejarla ir y abrirte a nuevas experiencias. Existe la posibilidad de reconciliación con antiguos amigos, marcando un momento para dejar atrás conflictos pasados. Controlar el consumo de alcohol es importante para evitar situaciones embarazosas. Los números de la suerte para este fin de semana son 26, 56 y 81.

Virgo

En este momento, es importante no confiar en aquellos que te han decepcionado anteriormente, ya que podrías encontrarte en situaciones problemáticas. Es posible que te invada la tristeza o la melancolía al recordar a personas que ya no están contigo, pero es necesario aprender a dejar ir para poder recibir lo que está por venir. Debes tener precaución con las relaciones pasajeras, ya que volver a involucrarte con personas del pasado puede causar problemas. También es importante ser cuidadoso con los alimentos callejeros, ya que existe el riesgo de contraer infecciones estomacales. Evita compartir secretos con personas poco confiables, ya que podrían meterte en problemas a través de chismes difíciles de manejar.

Es un buen momento para expresar tus sentimientos de manera clara, especialmente si te sientes confundido en tus relaciones amorosas. No temas arriesgarte y seguir tus instintos, ya que es mejor arrepentirse de haberlo intentado que quedarse con la duda. Si el orgullo ha afectado tus amistades en el pasado, es hora de rectificar tus errores y resolver los conflictos pendientes para no afectar tu futuro. En cuanto a relaciones sentimentales, si las cosas no van bien, recuerda que pueden mejorar si dejas de lado el orgullo. Los números de la suerte para este período son 26, 35 y 56.

Libra

Es importante estar atento a los cambios en tu comportamiento que podrían afectar a personas importantes en tu vida más de lo necesario. Puedes experimentar celos hacia alguien que está captando tu interés. Es crucial dejar de lado distracciones y concentrarte en actividades que realmente importan y te beneficiarán. Creer en ti mismo y en tu capacidad para amar y ser amado es fundamental; mientras no te valores a ti mismo, es difícil recibir amor de los demás. Evita compartir demasiados detalles sobre tus planes y metas con los demás, ya que pueden haber personas envidiosas que podrían sabotear tus objetivos.

Pronto superarás una situación que te ha afectado emocionalmente, y es importante aprender la lección para no repetir errores en el futuro. Ten cuidado con desear mal a los demás, ya que esas energías negativas pueden regresar a ti multiplicadas. Si estás en una relación, es esencial cuidarla, nutrirla y evitar pretextos insignificantes que puedan arruinar momentos especiales. Los números de la suerte para este fin de semana son 19, 27 y 67.

Escorpión

Es hora de priorizarte a ti mismo antes que a los demás, especialmente evitando esperar demasiado de personas que sabes que no tienen mucho que ofrecer. El fin de semana presenta oportunidades significativas para corregir errores pasados y dejar de esperar a alguien que no está invirtiendo nada en ti. Es esencial aprender a valorarte y no buscar afecto o amor de manera desesperada, ya que no lo necesitas. Aunque tienes potencial, a veces te ciegas ante las oportunidades que tienes frente a ti. Se vislumbran chances de crecimiento económico y la posibilidad de un viaje. También se presenta la opción de emprender un negocio, pero se requerirá inteligencia y esfuerzo personal para hacerlo realidad sin depender de otros.

Es probable que te enteres de un embarazo en tu círculo social, lo que te sirve como recordatorio para cuidar tu salud física, la cual has descuidado últimamente. Si no tienes nada urgente que hacer, invierte tu energía en cuidar de ti mismo, haciendo ejercicio y manteniendo un buen aspecto. Debes estar alerta ante posibles traiciones y celos, especialmente en tu relación amorosa, donde la confianza es fundamental para evitar malentendidos. En el ámbito laboral, se prevén cambios y también hay potencial para romances a larga distancia. Los números afortunados para este fin de semana son 25, 37 y 87.

Sagitario

Es importante estar atento a cambios repentinos en tus finanzas para evitar gastar más de lo que puedes permitirte en cosas que no aportan valor. En una relación, es esencial mantener un equilibrio entre dar y recibir para evitar sentirte agotado/a siempre por dar más de lo que recibes. En asuntos amorosos, parece que te cuesta dejarte llevar por el miedo a ser lastimado/a de nuevo, lo que a veces te lleva a actuar de manera distante cuando te sientes emocionalmente vulnerable. Próximamente, es probable que tengas eventos sociales con amigos, pero también recibirás chismes sobre ex parejas.

A pesar de tu bondad y nobleza, es importante reconocer que algunas personas pueden aprovecharse de ti debido a tu naturaleza generosa. Debes aprender a priorizarte y protegerte, incluso si eso significa dejar de lado tu corazón compasivo en ciertas situaciones. Hay buenas perspectivas para una amistad cercana, y es posible que surja algo significativo, pero es importante tomar las cosas con calma y permitir que el destino siga su curso. Debes cuidarte de posibles infecciones que puedan surgir. Los números de la suerte son 21, 34 y 67.

Capricornio

Debes ser más astuto/a al filtrar la información que recibes, ya que hay individuos que intentarán perjudicarte de diversas maneras. Evita involucrarte en chismes o en asuntos que no te conciernen, o de lo contrario podrías meterte en problemas innecesarios. Aprende a valorarte lo suficiente como para encontrar la felicidad en ti mismo/a, sin depender de nadie más. Es momento de cerrar ciclos y priorizarte, divirtiéndote y disfrutando de la compañía de tus amistades. Recuerda que el amor es cambiante, así que date la oportunidad de conocer nuevas personas y disfrutar de cada experiencia que te brinden.

Cuida tu salud gastrointestinal y evita excesos que puedan causarte malestar. Se vislumbran posibilidades de viaje y cambios en tu trabajo, lo que podría traer mejoras económicas y cierta estabilidad. Es importante no participar en chismes ni hablar mal de los demás, especialmente si no tienes todos los detalles de la situación. Es probable que una amistad del pasado regrese, lo que contribuirá a fortalecer tu red de apoyo. Recuerda que extrañar a tus ex parejas podría ser más una cuestión de deseo físico que de amor verdadero; es hora de despertar y disfrutar de la vida sin malgastarla lamentándote por personas que no supieron valorarte. Te deseo mucha suerte con los números 24, 56 y 78 este fin de semana.

Acuario

Es importante mantenerse al margen de asuntos que no nos conciernen y tener cuidado con nuestras palabras para evitar conflictos innecesarios. Dentro de tu círculo familiar se avecina una separación o divorcio, posiblemente debido a personas del pasado o problemas de infidelidad. Los problemas que has enfrentado en los últimos meses comenzarán a resolverse gradualmente, es fundamental aprender de esas experiencias y evitar caer en situaciones similares en el futuro. Debes ser precavido/a ante las personas que te hacen falsas promesas de amor y centrarte en los hechos más que en las palabras.

Es probable que un amigo/a acuda a ti en busca de consejo, asegúrate de escucharlo/a atentamente y ofrecerle el mejor asesoramiento posible. Este fin de semana, proponte resolver asuntos pendientes del pasado para cerrar ciclos y abrirte a nuevas oportunidades. Recuerda ser cuidadoso/a con tus acciones y palabras, ya que tarde o temprano podrías arrepentirte de ellas. Es recomendable manejar con prudencia tus finanzas, ya que se vislumbra un período de dificultades económicas. Te deseo mucha suerte con los números 4, 65 y 70.

Piscis

Es fundamental aprender a establecer límites y a no estar disponible para todos en todo momento. Mayo se perfila como un mes perfecto para enfocarte en consolidar tus metas y priorizar tu bienestar por encima de todo. Existen muchas oportunidades para fortalecer relaciones que estaban en duda, así como para crecer en términos de madurez y negocios. Sin embargo, es importante mantener la vigilancia y no bajar la guardia para alcanzar tus objetivos.

Debes tener precaución con dos personas cercanas a ti, ya que podrían estar involucradas en traiciones y chismes. Evita compartir tus planes con amigos, ya que algunos podrían sentir envidia y tratar de sabotearte. Además, hay alguien cercano a tu vecindario que podría estar celoso/a y buscando perjudicarte, ya sea a través de chismes o incluso brujería, por lo que debes permanecer alerta.

Con información de Nana Calistar

