Lunes, 29 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Camina o muere”

Si te gustan las historias de Stephen King la película Camina o muere ya está en la cartelera de cine de la ciudad

Por: Xochitl Martínez

"Camina o muere" ya está en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

La esperada adaptación de la primera novela escrita por Stephen King ya está en las salas de cine, se trata del largometraje Camina o muere, que es dirigido por Francis Lawrence, reconocido por las películas de Los juegos del hambre.

Camina o muere. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

El thriller tiene una trama intensa, estremecedora y profundamente emocional, que narra una historia en la que pone a prueba los límites de los protagonistas.

Camina o muere. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

100 personas jóvenes participan en una brutal competencia conocida como “La larga marcha”, en la que tienen que caminar sin descanso. Si se detienen o reducen la velocidad de su caminata, mueren. Sólo una sobrevivirá.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Una batalla tras otra”

Descubre quién será el triunfador.

Camina o muere

(The long walk)

De Francis Lawrence.

Con Garret Wareing, Mark Hamill, Judy Greer, Cooper Hoffman, David Jonsson.

Estados Unidos, 2025.

XM

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones