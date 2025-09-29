La esperada adaptación de la primera novela escrita por Stephen King ya está en las salas de cine, se trata del largometraje Camina o muere, que es dirigido por Francis Lawrence, reconocido por las películas de Los juegos del hambre.

Camina o muere. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

El thriller tiene una trama intensa, estremecedora y profundamente emocional, que narra una historia en la que pone a prueba los límites de los protagonistas.

Camina o muere. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

100 personas jóvenes participan en una brutal competencia conocida como “La larga marcha”, en la que tienen que caminar sin descanso. Si se detienen o reducen la velocidad de su caminata, mueren. Sólo una sobrevivirá.

Descubre quién será el triunfador.

Camina o muere

(The long walk)

De Francis Lawrence.

Con Garret Wareing, Mark Hamill, Judy Greer, Cooper Hoffman, David Jonsson.

Estados Unidos, 2025.

XM