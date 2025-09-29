Arnold Schwarzenegger, que dio sus primeros pasos en el cine como “Conan”, volvió a España, donde rodó el largometraje, como “gran invitado de honor” de la primera San Diego Comic-Con celebrada en Málaga y, como antiguo héroe de acción, compartió un mensaje: “No miren al otro como enemigo, no hay enemigos”.

“Es un placer estar aquí para presentar a una persona que no es solo un actor o una estrella o un político; es una leyenda, una leyenda del cine internacional y encima es encantador”, dijo como introducción el también actor y director español Antonio Banderas, una aparición inesperada en este evento, en el que reveló que conoció al homenajeado hace muchos años con motivo de una paella que él mismo preparó.

A su lado, Álex de la Iglesia. “Conseguimos traer al más grande”, celebró el realizador español, encargado de conducir la clase magistral que la estrella austríaca estadounidense impartió ante las tres mil personas que abarrotaron el auditorio, muchos de ellos disfrazados de sus míticos personajes.

Schwarzenegger rindió un homenaje a su profesión. “Mi carrera no se ha hecho por sí sola; soy lo que soy gracias a los fantásticos directores con los que he trabajado”, subrayó, tras mencionar nombres como el de John Millius, con el que rodó “Conan the Barbarian” (1982).

“Nunca olvidaré mis inicios”, afirmó a sus 78 años, tras recordar aquellos días de rodaje en España entre “Almería, Segovia o Madrid” y otros aspectos de la preparación, como las lecciones de espada que recibió de un maestro japonés y que Millius le recomendó que viera la cinta “Los siete samuráis”, de Akira Kurosawa, para enfocar su rol en este filme.

