Horóscopo Negro para HOY 30 de septiembre

ARIES (21 marzo-20 abril). Aries, porque últimamente no te está gustando nadota cómo te están tratando a ti ni cómo están tratando a la gente que quieres. Esta semana pon en un lado de la balanza todo lo que haces por los demás y en el otro todo lo que hacen los demás por ti.TAURO (21 abril-20 mayo). Tauro. Una lloradita a tiempo y a tirar a seguir, ahora toca tirar para adelante, porque tienes camino por recorrer. Y lo mejor es que esta semana todo empieza a colocarse casi solo.GÉMINIS (21 mayo-21 junio). Esta semana pon el teléfono en sonido y estate atento a cualquier llamada o mensaje, porque las sorpresas van a llegar cuando menos lo esperes. Has trabajado MUY duro, Géminis, y el karma lo sabe. CÁNCER (22 junio-22 julio) No te asustes por lo que viene. Octubre empieza y te regala una nueva página para demostrarte que eres capaz de mucho más de lo que a veces te permites creer.LEO (23 julio-22 agosto). Busca nuevas metas, nuevas motivaciones, aunque sean pequeñas. No tienen que ser cosas gigantes; cualquier plan que le dé algo de emoción a tu día. VIRGO (23 agosto-22 septiembre). En el amor, Venus sigue en tu signo y eso se lo notas muchísimo. Sientes que todo fluye, que nada te presiona. Esta semana podrías tener cada vez más claros tus sentimientos hacia cierta persona.LIBRA (23 septiembre-22 octubre). Abre tu círculo, sal un poquito de tu zona de confort, porque llegan aventuras y conexiones que te van a sorprender y que pueden traer oportunidades que no habías imaginado.ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre). Últimamente, no puedes más con las injusticias ni con esa gente que vive poniéndose excusas para no ver lo que hacen mal. Te desgasta ver cómo te terminan haciendo daño a ti e incluso a la gente a la que más quieres.SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Prepárate, saca tu mejor outfit, tu mejor actitud y sal a comerte el mundo. Esta semana vienen planes en los que vas a poder darlo todo con los tuyos. Si te invitan a una fiesta, no digas que no. CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero). Hoy, vas a volver un poco a tu burbuja, y la verdad, lo necesitas. Las opiniones de los demás solo te sirven para venirse abajo si las escuchas demasiado. Por eso mejor ahora es aislarte un poco de ese ruido.ACUARIO (22 enero-19 febrero). En el trabajo, esta semana los cambios empiezan a florecer, y tú, que eres un signo de aire, sabes que adaptarte es tu superpoder. Si sientes que es hora de reinventarte, no lo dudes. PISCIS (20 febrero-20 marzo). En el amor, cuida tu corazón. No lo entregues a quien no te ha demostrado lo suficiente. Tu problema es que te ilusionas rápido, saltas de cabeza y luego pasa lo de siempre: te quedas con las heridas. Con información del Horóscopo Negro.