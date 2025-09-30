Martes, 30 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Horóscopo Negro para HOY 30 de septiembre

Adéntrate en los francos augurios que el Horóscopo Negro tiene para cada signo del zodiaco

Por: El Informador

Solo recuerda que el Horóscopo negro presenta ciertas verdades incómodas. ESPECIAL

Solo recuerda que el Horóscopo negro presenta ciertas verdades incómodas. ESPECIAL

ARIES (21 marzo-20 abril).
Aries, porque últimamente no te está gustando nadota cómo te están tratando a ti ni cómo están tratando a la gente que quieres. Esta semana pon en un lado de la balanza todo lo que haces por los demás y en el otro todo lo que hacen los demás por ti.

TAURO (21 abril-20 mayo).
Tauro. Una lloradita a tiempo y a tirar a seguir, ahora toca tirar para adelante, porque tienes camino por recorrer. Y lo mejor es que esta semana todo empieza a colocarse casi solo.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).
Esta semana pon el teléfono en sonido y estate atento a cualquier llamada o mensaje, porque las sorpresas van a llegar cuando menos lo esperes. Has trabajado MUY duro, Géminis, y el karma lo sabe. 

CÁNCER (22 junio-22 julio)
No te asustes por lo que viene. Octubre empieza y te regala una nueva página para demostrarte que eres capaz de mucho más de lo que a veces te permites creer.

LEO (23 julio-22 agosto).
Busca nuevas metas, nuevas motivaciones, aunque sean pequeñas. No tienen que ser cosas gigantes; cualquier plan que le dé algo de emoción a tu día. 

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).
En el amor, Venus sigue en tu signo y eso se lo notas muchísimo. Sientes que todo fluye, que nada te presiona. Esta semana podrías tener cada vez más claros tus sentimientos hacia cierta persona.

Lee: Dólar noquea al peso mexicano; tipo de cambio esta mañana

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).
Abre tu círculo, sal un poquito de tu zona de confort, porque llegan aventuras y conexiones que te van a sorprender y que pueden traer oportunidades que no habías imaginado.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).
Últimamente, no puedes más con las injusticias ni con esa gente que vive poniéndose excusas para no ver lo que hacen mal. Te desgasta ver cómo te terminan haciendo daño a ti e incluso a la gente a la que más quieres.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).
Prepárate, saca tu mejor outfit, tu mejor actitud y sal a comerte el mundo. Esta semana vienen planes en los que vas a poder darlo todo con los tuyos. Si te invitan a una fiesta, no digas que no. 

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).
Hoy, vas a volver un poco a tu burbuja, y la verdad, lo necesitas. Las opiniones de los demás solo te sirven para venirse abajo si las escuchas demasiado. Por eso mejor ahora es aislarte un poco de ese ruido.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).
En el trabajo, esta semana los cambios empiezan a florecer, y tú, que eres un signo de aire, sabes que adaptarte es tu superpoder. Si sientes que es hora de reinventarte, no lo dudes. 

PISCIS (20 febrero-20 marzo).
En el amor, cuida tu corazón. No lo entregues a quien no te ha demostrado lo suficiente. Tu problema es que te ilusionas rápido, saltas de cabeza y luego pasa lo de siempre: te quedas con las heridas. 

Mira: Retiran 150 toneladas de lirio del Lago de Chapala

Con información del Horóscopo Negro.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones