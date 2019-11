"Tu pueblo te necesita", Roger Waters envía mensaje a Evo Morales

A través de un video difundido por la revista cultural argentina La Garganta Poderosa, el ex líder de Pink Floyd, Roger Waters, envió un emotivo mensaje a Evo Morales para demostrar su apoyo tras su llegada a México y pide al ex mandatario regresar cuanto antes a Bolivia, pues "su gente lo necesita".

"Evo Morales, si ves esto, espero que tu exilio sea corto, tu gente te necesita, necesitan a un líder como tú. No solo has sido el primer presidente indígena en todo Latinoamérica, has realizado un trabajo maravilloso, has sacado a tanta gente de la pobreza, dándole valor y revalorizando nuestro sentido de la dignidad.

Además, el músico señaló que Evo llevó la democracia "hasta cada rincón de tu tierra y por eso mismo ahora intentan despojar de tu pueblo, por avaricia".

"Donde quiera que estés mi corazón estará contigo, así como también millones de corazones de millones de personas alrededor del mundo que creemos en los Derechos Humanos, en la democracia, en la igualdad, y en la libertad de los pueblos, con la misma fuerza que rechazamos el terror, el fascismo y el totalitarismo, que es donde ha caído Bolivia este fin de semana. Que vuelvas cuando antes, que retomes las riendas y que puedas guiar a tu país hacia un más brillante futuro", finalizó Waters.