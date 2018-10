Triunfar en La Voz: La meta de Cristina Ramos

Cristina Ramos se ha convertido en una de las favoritas de “La Voz México 2018”, luego de que en su presentación lograra hacer que todos los coaches voltearan sus asientos para mostrar interés por unirla a sus equipos.

Ante tal éxito, Cristina se mantiene humilde y admite que ni en el mejor de los escenarios ella pensaba que los cuatro se iban a interesar: “Fue como un sueño para mí, yo no estaba preparada para lo que vieron mis ojos. La verdad es que uno no sabe si va a ser del agrado de todos y ver su reacción fue muy emocionante. Me sentí pletórica y se agradece que aprecien el esfuerzo que uno hace. Fue muy emotivo”.

Y aunque el talento de la cantante es evidente, ella no se presiona o se obsesiona con el triunfo, simplemente pretende hacer las cosas lo mejor posible. “Para mí, cantar es mi vida y no pienso si voy a ganar o no este concurso (‘La Voz’). Sólo aprovecho el marco que esto significa y creo que puede impulsar mi carrera, pero de ganar no sé nada, sólo me dedicaré a dar lo mejor de mí”, comenta en entrevista.

Cristina admite que tenía afinidad con dos de los coaches, pero se decantó por Natalia Jiménez por algunos motivos específicos: “No te voy a mentir, a mí hubiera gustado que dos de los coaches me eligieran: uno era Carlos Rivera, porque es mexicano y empezó igual a como lo estoy haciendo yo, en un show donde él supo ganarse a la gente y creo que haber aprendido de él, hubiera sido excepcional. Pero al final me quedé con Natalia porque me siento identificada con ella, es española como yo y tuvo que salir de España para que su carrera tomara el nivel que ahora tiene; entonces, para mí fue hasta obvio escogerla porque tengo mucho que aprender y sé que ella entiende lo que soy; no hacerlo (elegirla) habría sido raro y muy feo de mi parte”.

Aunque no piensa mucho a futuro, Cristina Ramos adelantó que no vería con malos ojos quedarse en nuestro país: “Nunca voy pensando en lo que va a suceder, me centro en respirar, en disfrutar y ya Dios dirá. Sí veo como una posibilidad quedarme en México, porque la gente acá es lindísima y súper cariñosa, sólo espero que para mí venga reconocimiento y la confianza de alguien que se atreva a hacer una producción conmigo”, finaliza.