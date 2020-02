Tres décadas de Rock sin freno

La creatividad no termina para Cuca, y a la par de los festejos por 30 años de trayectoria, la banda de rock alista el lanzamiento de su octavo material de estudio con canciones inéditas que recuerdan la esencia irreverente con la que debutó su primer disco “La invasión de los blátidos”.

Tras cerrar 2019 con un concierto en el Auditorio Telmex, el cantante y compositor José Fors, junto con el baterista Nacho “El implacable” González, detallan las sorpresas que vendrán después de que hoy se estrene su más reciente álbum “Pornoblatea”, pues también está en planes lanzar un CD-DVD en vivo con lo mejor de su último concierto en Guadalajara.

“Hemos tratado de ser muy fieles al sonido de Cuca, a lo crudo, letras sin pelos en la lengua, ser muy directos. Quien ha mantenido viva a Cuca han sido los fans. ‘Pornoblatea’ es una nueva manera de divertirse. Estamos proponiendo a la gente qué es el arte de observar a las cucarachas hacer el amor, y lo que pasé después es en la privacidad de tu casa dependiendo de tus perversiones”.

José Fors puntualiza que nadar contracorriente ha sido clave para la consolidación de Cuca, que sin aspirar a la fama se posicionó como una banda emblemática del rock tapatío, pese a que sus canciones —muchas veces censuradas— nunca estuvieron en la popularidad de las estaciones radiofónicas o las televisoras más mediáticas.

“Como es muy bueno que se ventilen temas que antes no lo hacían, también estamos viviendo un momento difícil para la expresión de cualquier ser humano, no solo de los artistas. Todo el mundo está con una lupa viendo qué dijo, cómo lo dijo, qué trasfondo hay... Creo que todo el mundo se debería de expresar libremente y aceptar cómo se expresa la gente. Cuca siempre ha hablado sin pelos en la lengua, es muy alburero, es muy carrilla”.

Chavos por siempre

El baterista Nacho “El implacable” González recuerda las frenéticas presentaciones con las que Cuca comenzó a avanzar en Guadalajara en espacios como El Roxy, foros que permitían a los músicos llevar su propuesta todo terreno, incluso, instalándose al interior de jaulas para incrementar la euforia del público durante el slam.

Aunque los músicos ya no emprenden dinámicas de este tipo en los escenarios, José Fors y “El Implacable” González agradecen el respaldo de aquellos fans que se mantienen fieles a Cuca y que de paso han transmitido esta pasión por el rock a las nuevas generaciones que llegan a darle frescura a cada concierto.

“Cuca estuvo fuera cinco años de los escenarios y cuando regresamos fue en un Vive Latino; yo me quedé con la boca abierta porque lo que veía era a chavos de 15 años frente de mí, se sabían las letras de Cuca mejor que yo, eso me llegó durísimo, me marcó ese día, a todos: nos dimos cuenta que Cuca ya estaba fuera de nuestras manos, es el regalo más grande que puede tener una banda”.

Apuestan por la animación

Cuca estrenará el video musical de “Lo muerto” el 28 de febrero. En éste, el talento de los animadores Karla Castañeda y Luis Téllez se verá reflejado con animación cuadro por cuadro para explorar nuevamente la faceta cruda y oscura de los músicos.

“Esta canción es muy oscura, muy diferente a casi todo lo que ha hecho Cuca y sabía que Karla y Luis les gustaría esta canción, que me gustaría que hicieran esto”.

Va por el cine

El séptimo arte también formará parte de la trayectoria de José Fors, quien revela su participación en la película “Ni tuyo ni mía”, bajo la dirección de Sandra Solares, que posiblemente llegue al Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

“Es como un drama comedia, la filmamos en México. Sandra es muy conocida por ser una gran productora, tiene una carrera de casi 40 años como productora y ésta será su primera película, ella escribió y la dirigió. Me invitó a participar no sé por qué, porque los demás actores sí que tienen mucho colmillo, yo había estado como director de teatro y con poco en actuación”, reconoce el músico.

JL