El festival Ceremonia ha confirmado quiénes serán los artistas que encabecen su edición 2023, teniendo como sede al Parque Bicentenario para la doble jornada musical que se vivirá los próximos 1 y 2 de abril del siguiente año.

Tras revelar su line-up oficial, el festival Ceremonia 2023 indicó que artistas como el rapero Travis Scott, pareja de la empresaria e influencer Kylie Jenner, será uno de los estelares del encuentro sonoro, en donde también llevarán protagonismo M.I.A y Jamie XX.

Para esta edición, además de Travis Scott, M.I.A y Jamie XX, el festival Ceremonia recibirá a Fred Again, Moderat, Tokischa, Julieta Venegas, L’Impératrice, Willow, Honey Dijon, Junior H, Trueno, Villano Antillano, Eme MalaFe, TR/ST, Rojuu, Tayhana Club Latinx Experience, Domi and JD Beck, Usted Señálemelo, Louta, Taichu, Avalon Emerson, Opium G, NSQK, La Goony Chonga, Zizzy, Ethel Cain, El Malilla, LSDXOXO, Friolento, Rebe, Crystallmess, Zemmoa, Rubio, Go Golden Junk, Yoshi, Mehro, Meth Math, GRLS, DJ Guapis, Foudeqush y Cuauh, entre otros exponentes que se sumarán.

10 años de Ceremonia ��

Preventa Citibanamex - 4 de noviembre - 2 PM �� https://t.co/S62mUyI3Ow pic.twitter.com/zD84cf5jh9 — Festival Ceremonia (@CeremoniaFest) November 1, 2022

De acuerdo al festival, Ceremonia dará inicio a la preventa de sus boletos el próximo 4 de noviembre vía Citibanamex desde las 14:00 horas, en tanto que la venta general será un día después, empezando por las primeras fases de abono mediante la boletera Ticketmaster y sus medios oficiales de compra.

Hasta el momento, los costos del festival Ceremonia parten desde el abono general en 2 mil 820 pesos, el abono Comfort Pass en 3 mil 600 pesos y el abono Plus en 4 mil 320 pesos.

GC