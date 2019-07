"Traigo torta bajo el brazo": Myriam Montemayor

Nadar contra corriente puede hacer que hasta el más valiente persista de su lucha, pero Myriam Montemayor ha sabido encontrar el cauce aun en las tormentas más fuertes. La cantante está a la espera de Sofía, su segunda hija; tiene cuatro meses de embarazo. Su hijo mayor se llama Frank Alejandro y tiene siete años, crece la familia al lado de su esposo Frank.

Pero para llegar a este momento hubo momentos complicados, antes de la próxima llegada de Sofía, Myriam tuvo tres pérdidas… Y cuenta en entrevista que espera que con su ejemplo, muchas mujeres que atraviesan por situaciones similares a las de ella, sepan que siempre hay una luz al final del camino, pues su caso es prueba de ello.

“Traigo torta bajo el brazo, traigo una gran estrella, voy a ser mamá por segunda ocasión; tengo ya a mi hijo, ahora viene mi hija. Ya teníamos mucho tiempo deseando agrandar la familia, de darle una hermanita o hermanito a mi hijo Frank y estamos deseos de ser nuevamente padres, porque creo que no hay nada más maravilloso que te pueda ocurrir en la vida. Para mí, ser madre es la más grande bendición que he tenido, ningún reconocimiento: Disco Oro o de Platino que pueda tener uno colgado en la pared, te da tanta alegría y satisfacción como el sentirte plena y feliz de ser mamá”, comparte.

Dice Myriam que aunque su bebé se va a llamar Sofía, está previendo si lo complementa con otro nombre: “Desde pequeña ya tenía como muy claro los nombres que me gustarían para mis hijos, pero Sofía es un nombre que me ha gustado desde siempre, es corto, pero fuerte… Estoy en duda si también le pongo Myriam porque mis fans y mi mamá me han dicho que también le ponga así… Mi nombre tiene un significado bíblico muy bonito, quiere decir ‘amada de Dios’ y tiene relación con el nombre de María. Y es que a mí no me dieron opción (de otro nombre), entonces estamos en esa disyuntiva, pero de que será Sofía, será Sofía”.

Muy contenta confiesa que seguramente su pequeña será la reina de la casa, “le voy a ceder la corona porque es una niña muy esperada, muy deseada y muy buscada”.

Myriam comparte con otras parejas que están en la búsqueda de un hijo que persistan: “Hoy en día hay muchos métodos, nosotros todavía no pasábamos por ese proceso, porque ya habíamos tenido un hijo de manera natural y Sofía llegó de la misma manera, pero ya íbamos a comenzar a buscar métodos; yo, por ejemplo, no era una cuestión de infertilidad, sino que los embarazos no se desarrollaban, llegaban hasta cierto punto y luego no ocurrían”.

En el último intento, antes de Sofía, Myriam tuvo un embarazo ectópico, que se forma en las trompas: “A partir de eso me he convertido en señora Google, mucho obviamente buscando y apoyándome en los médicos”.

La cantante comparte que se realizó un estudio llamado histerosalpingografía, con el cual conoció el estado de sus trompas: “Había leído que después de este estudio muchas mujeres habían quedado embarazadas. Mi radiólogo me compartió que todo estaba bien y en buenas condiciones y ahí me dijo las palabras mágicas, que por qué no lo intentábamos de nuevo”.

La regia ya tenía sus reservas porque ya no quería poner en riesgo su salud, puesto que también su hijo mayor necesitaba de ella: “Porque en una de esas ocasiones me puse muy mal por una hemorragia que tuve, y ahí entra la responsabilidad de que ya tengo un hijo y no podía arriesgar mi salud o mi vida. Pero nunca he sido una mujer que deje de intentar, que se dé por vencida o que deje de luchar y dije sí, gracias a Dios lo logramos, pero no quisimos compartir (la noticia) hasta que fuera un hecho, precisamente por las experiencias pasadas”. Pero ahora todo está más que listo para recibir Sofía. “Es un milagro dar vida, pareciera que es una cosa tan natural y tan sencilla, pero uno no se imagina toda la complejidad que hay”, señala.

Nueva música

El próximo viernes 2 de agosto, Myriam estrenará su nuevo sencillo “Mortal”, una balada de la autoría de Ángela Dávalos, que espera la cantante sea del agrado de su público, pues es una letra intensa de las que a ella le gusta interpretar: “Cada tema que he grabado ha sido por algo, porque me he sentido identificada, porque me han hecho llorar o porque me ponen los pelos de punta y ‘Mortal’ fue así, la escuché y tenía que ponerle alma y corazón, hay una frase particularmente de la canción que es muy fuerte, dice: ‘si me vas a herir, que la herida sea mortal’. Y yo así soy, a mí no me gustan las medias tintas”, finaliza.