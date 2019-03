Myriam honrará al amor y al desamor

Una de las intérpretes mexicanas más queridas por el público es Myriam Montemayor, y para muestra, el cariño que le guarda la gente de Guadalajara. Para honrar tal reciprocidad, la regia se presentará en concierto este 5 de abril a las 20:00 horas en el Auditorio Charles Chaplin -avenida Adolfo López Mateos Norte 835-. Pero no llega sola, lo hará en compañía del cantautor chiapaneco Carlos Macías bajo el concepto denominado “De amor y desamor”.

Myriam y Carlos son amigos desde hace varios años, ella ha grabado canciones escritas por él como “Ya lo ves” y “Basta”, así que la complicidad sonora fue el mejor pretexto para realizar esta presentación que esperan se replique por otras ciudades de la República Mexicana. En entrevista, Myriam cuenta que cada uno tendrá su espacio para cantarle al público, pero obviamente en el desarrollo de la velada habrá momentos especiales donde unan sus voces.

“Yo grabé un tema de él que se llama ‘Ya lo ves’ en mi disco ‘Cambio de piel’ y ahora mi nuevo sencillo ‘Basta’ también es una canción de él. Hemos compartido en diferentes ocasiones, pero es la primera vez que haremos un show como tal juntos, un concepto que se llama ‘De amor y desamor’ que lo presentamos por primera vez en Guadalajara. Para mí es un gran gusto compartir con el maestro porque hacemos muy buena mancuerna, hay química en el escenario y también una gran amistad, una gran admiración”.

Myriam destaca que esta unión es una mezcla perfecta porque ambos le apuestan al romanticismo, “a pesar de que hay géneros que están muy en tendencia ahora, el romanticismo nunca va a pasar de moda, nosotros le cantamos al amor y al desamor con bellas canciones que tiene él y a mí, más allá de cantar estas letras, me gusta interpretarlas, vivirlas y sentirlas, compartirlas con la gente y que de igual manera se emocionen”.

La intérprete hará un recorrido musical por su trayectoria, una noche que será para gusto y deleite de todos los presentes. “Vamos a hacer algunos duetos, cada quien cantará también sus temas, este es un show muy rico en el sentido del repertorio y del recorrido musical, ojalá que no se lo pierdan y nos den la oportunidad de ver este espectáculo”. Las canciones que harán juntos son autoría de Carlos Macías, melodías que Myriam interpretará por primera vez.

Explora nuevos talentos

A nivel personal y profesional, Myriam admira mucho de Carlos Macías su talento y sensibilidad para hacer música: “Es uno de los más grandes compositores que tenemos en nuestro país y para mí es un privilegio, que además de ser un gran compositor, tengo la fortuna de que es un gran amigo. Llevamos ya años haciendo cosas juntos y la verdad es que hay mucho que admirarle y me da mucho gusto que podamos compartir el escenario”.

Sobre lo que viene en su carrera, Myriam destaca que seguirá presentando sus nuevas canciones en el marco de esta nueva manera de promover la música que es sencillo por sencillo en las plataformas digitales. Por ejemplo, le gustaría grabar más canciones de Carlos Macías e incluso hacer un disco con los temas de este compositor.

“Ya he sacado anteriormente tres sencillos: ‘Irracional’, ‘Basta’ y ‘Quisiera’. Ahora vienen más temas inéditos. Se ha revolucionado la manera de hacer música y uno tiene que evolucionar con ella. Estaré sacando canción por canción porque no me quiero presionar con el tiempo, porque en lo que más se tarda uno, es en la selección de canciones, pero me han estado llegando grandes letras, hay una canción que me encanta de una autora que se llama Ángela Dávalos, está increíble y la quiero grabar”.

Myriam espera dar sorpresas muy pronto, luego de este show en Guadalajara estará en Tampico compartiendo con Pedro Fernández.

¡Asiste!

Viernes 5 de abril en el Auditorio Charles Chaplin, “De amor y desamor” con Myriam Montemayor y Carlos Macías.

Reservaciones al (33) 31 21 74 15 y Whatsapp al (55) 54 98 29 26.