Torai conquista con romanticismo y travesura

Una nueva propuesta musical está llamando la atención en México, se trata de Torai, una alineación que le canta al amor de manera pícara y seductora. Los integrantes son Aitor, Marco y Johnny, quienes han estado arropados por Río Roma; de hecho, el sencillo reciente que promocionan es “Serpiente con tacón”, a dueto con los hermanos Ortega.

Aitor y Marco están de visita en Guadalajara para darle promoción a su propuesta musical y también para compartir con el público que ya está disponible en formato digital “Uno”, de donde se desprende precisamente el nuevo single y temas como “Romántico” y “Sálvate tú”, previamente ya habían presentado también “Chocolate con queso”.

“Este proyecto sale de la amistad, primero se comienza a forjar entre dos amigos. Yo siempre me he dedicado a escribir para otros artistas y tenía mi carrera como cantante abandonada. Entonces, con mi hermanito José Luis de Río Roma en una fiesta, yo le contaba de lo bien que me iba en tal y tal proyecto, pero él me preguntó: ‘¿y tu carrera de artista?’ Y le respondo que me daba flojera arrancar un proyecto otra vez desde cero. Y en ese momento nos fuimos al estudio a componer y salió nuestro primer sencillo ‘Chocolate con queso’”, cuenta Aitor, ahí surge la invitación para que Marco y Johnny se sumaran al proyecto.

Entonces, ya no se trata de Aitor como solista, sino de una agrupación, por eso es que le cambiaron el orden de las letras a su nombre, y la banda se llama Torai. El proyecto tiene dos años desde que se comenzó a gestar hasta este momento, “José Luis se quedó como integrante de corazón, él y yo somos los que componemos y para mí es un honor hacer esto con José Luis porque él es el autor del amor, quien le escribe a los artistas más importantes, así que para mí es un orgullo que mi amigo se dé el tiempo de componer en este proyecto donde yo iba a participar como artista”.

Sonidos eclécticos

Marco señala que lo que le llamó la atención de unirse al proyecto fue la propuesta musical, pues es muy ecléctica abarcando distintos estilos musicales, además de la trayectoria que tiene como compositor Aitor. “Hay muchos trabajos de él que yo conozco de otros intérpretes que han pegado, además de este rollo que trae Torai que es muy divertido, como este tema de ‘Serpiente con tacón’, que hasta podría ser regional y ‘Chocolate con queso’ es más movida, de fiesta… me parece atractivo que sean géneros que se cruzan”. Aitor también dice que el sello de la banda son las letras de las canciones, que hablan de amor, pero desde una perspectiva irreverente.

Torai además tiene varias sorpresas bajo la manga, estará realizando colaboraciones con artistas importantes de América Latina que en el corto plazo irán publicando, señalan tanto Marco como Aitor que se viene mucha música nueva.

También está haciendo dinámicas con el público donde llevan antiserenatas a los “ex”. Es decir, “Serpiente con tacón” es una canción donde una mujer le canta al varón que ya lo superó y Torai va hasta donde está el exnovio de la chica en cuestión para dedicarle la canción, las aventuras de este ejercicio se verán próximamente en sus redes sociales.

Finalmente Aitor comparte que esperan realizar shows más cercanos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para darse a conocer más íntimamente con el público, cuando tengan las fechas y los lugares, lo compartirán también en sus redes sociales.

