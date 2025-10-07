Feria del Pulque 2025: Fechas, cartelera y actividades

Atizapán de Zaragoza se prepara para recibir uno de los eventos más esperados del año: la Feria del Pulque 2025, una celebración que honra a la tradicional “bebida de los dioses” con una amplia oferta gastronómica, cultural y musical. En su tercera edición, esta feria promete un fin de semana lleno de sabor, tradición y convivencia familiar.

Fechas y horario

El evento se llevará a cabo los días sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025, con un horario de 10:00 a 20:00 horas y entrada completamente gratuita. Durante dos días, Atizapán de Zaragoza se convertirá en el epicentro del pulque, con la participación de 19 pulquerías locales que ofrecerán degustaciones y venta de curados y pulques naturales.

Una experiencia de sabor y tradición

La feria busca preservar y difundir la esencia del pulque, bebida ancestral elaborada a partir de la fermentación del aguamiel del maguey. Los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de curados, desde los clásicos sabores de avena y piñón hasta opciones más exóticas y originales, acompañados de una muestra de antojitos típicos mexicanos y artesanías locales.

Cartelera cultural y musical

Además de su oferta gastronómica, la Feria del Pulque contará con actividades culturales, talleres y conferencias (cuyos ponentes aún están por confirmarse), así como presentaciones artísticas de danza, poesía y música en vivo.

En el escenario principal se presentarán agrupaciones como el grupo de danza folclórica Citlalmina, el colectivo de huapango Del Valle, y bandas de rock y ska como Wonderful Ska, Travelin Rock e Indepistos, garantizando un ambiente festivo y familiar durante todo el fin de semana.

Sede y cómo llegar

La cita será en la explanada principal del municipio de Atizapán de Zaragoza, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos #1559, colonia El Potrero, en el Estado de México.

Para quienes asistan en transporte público, la opción más práctica es llegar a la estación Tacuba de la Línea 2 del Metro, desde donde se puede abordar una unidad del Sistema de Transporte Público Concesionado que llega directamente a la explanada.

Un evento para toda la familia

Aunque el pulque es el protagonista, la feria está pensada como un espacio de convivencia familiar, con actividades para todas las edades y una programación que combina el sabor tradicional con la cultura y el entretenimiento.

Este 11 y 12 de octubre, Atizapán de Zaragoza se llena de música, arte y pulque, en una edición que promete consolidar a la Feria del Pulque como una de las celebraciones gastronómicas más destacadas del Estado de México.

