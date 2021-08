Toño de Valdés está con “Tokio”

Los Juegos Olímpicos están desarrollándose en Tokio y para disfrutar de la cobertura de esta justa deportiva, está la emisión de “La jugada, Tokio nos une”, el programa liderado por el comentarista deportivo Toño de Valdés, quien junto a Faisy y Mariazel, son un trío explosivo.

El programa se transmite de lunes a sábado a las 22:00 horas por Canal 5 y los domingos a las 22:30 horas por Las Estrellas. Y en entrevista con EL INFORMADOR, Toño cuenta más detalles del programa en el cual tienen a varios corresponsales narrándoles todo lo que pasa en el país nipón.

“La verdad es que ya traemos buen ritmo y nos la hemos pasado muy bien Mariazel, Faisy y tu servidor, es un muy buen grupo el que tenemos, y poco a poco estamos tomando ese ritmo que se necesita para dos horas de transmisión y que sinceramente se nos hacen pocas, se nos pasan rápido, porque hay un montón de material y sobre todo mucho evento que se está desarrollando en este momento en los Juegos Olímpicos”.

Expresa que Mariazel y Faisy además de ser buenos comediantes y conductores, también tienen mucho contexto del tema deportivo: Con ella ya ha tenido oportunidad de trabajar anteriormente y con Faisy es la primera ocasión de pasar muchas horas trabajando juntos.

“Es un cuate muy entretenido, divertido y muy abusado, sabe lo que está haciendo y cómo llegarle a la gente, porque cuando llegan los Juegos Olímpicos no solo es captar la atención del aficionado de hueso colorado del deporte, sino que se una mucha más gente, aficionados casuales que no siguen mucho los deportes, pero que acá se meten de lleno. Entonces, Faisy tiene mucho público y es muy importante captarlo para que se dé cuenta de lo espectacular que son los Juegos Olímpicos”, resalta Toño que con Mariazel pasa lo mismo, y por eso mismo el programa también tiene el nombre de “La jugada, Tokio nos une”.

Y para la gente que no ha tenido oportunidad de ver el programa o que se va enganchando con él, Toño cuenta un poco más sobre las secciones que tiene: “Yo he disfrutado mucho de algunos personajes que sinceramente no los tenía en el radar como Lalo Villar de ‘La ruta de la garnacha’, quien es una auténtica joya, día a día me sorprende más, o el caso de un godín perdido en Tokio que nos cuenta de la vida cotidiana, que además está viviendo muchas experiencias, lleva unos cuantos meses allá”. Hay otros colaboradores como Alex de la Rosa, Marc Rosas, Paola Longoria y Javier Sahagún, entre otros más.

Finalmente, sobre el desempeño de los atletas mexicanos, señala Toño que no se puede dar una perspectiva generalizada porque habría que tomar en cuenta cada disciplina y a cada deportista en lo particular, pero sí resaltó que también se debe tomar en cuenta que son tiempos atípicos donde los atletas tuvieron que entrenar en medio de la pandemia y que la competencia debió haber sido en 2020.

