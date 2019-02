Tómate un destilado rockero de Bush

Guadalajara ya los espera con ansia y no es para menos, pues es la primera ocasión que Bush estará en tierras tapatías para presentarse en el Festival Roxy GDL. Los éxitos que le preceden y el vaivén de la agrupación han enriquecido su larga trayectoria para convertirse en un referente en el mundo del rock.

Fue en 1994 cuando el grupo británico saltó a la fama por su disco debut, “Sixteen Stone”, con los sencillos “Comedown” y “Glycerine”. La voz de Gavin Rossdale (vocalista y guitarrista de la agrupación) musicalizó los años 90 con otros éxitos, como su clásico “Swallowed”, del siguiente álbum (“Razorblade Suitcase”). Antes de la pausa vendrían dos discos más, cuando se separaron a comienzos de los 2000: casi un decenio tuvieron que esperar sus seguidores para ver al grupo volver con los discos “The Sea of Memories” (2011) y “Man on the Run” (2014).

Tras haber lanzado el álbum “Black and White Rainbows” en 2017, Bush ya trabaja en su próximo disco, platicó Gavin vía telefónica desde California: “El nuevo material es emocionante, estoy feliz de tocarlo. No podremos tocarlo en el festival por cuestiones de tiempo, tocaremos unos 70 minutos”. Su proceso de creación no ha cambiado mucho en más de 20 años de carrera: “Escribo en mi estudio, generalmente trato de encontrar la mejor manera de sacar mis ideas, y que salga de forma natural. Por eso me emociona trabajar en nuevo material”.

Sobre sus motivaciones para crear música y letras, nos comentó: “La inspiración viene de estar vivo cada día, hay mucho del comportamiento humano: amor, muerte, traición, lujuria, envidia, ambición. Son las cosas de la vida que pasan: el trabajo del músico es abrevar de todas esas atmósferas y tratar de destilarlo en palabras, para que la gente se conecte. Es mi trabajo: me siento muy bien con el resultado del disco, es profundo y amplio. Lleno de energía: es pesado, el disco previo también tenía algo de pesado, pero no tanto. Es lo que necesitábamos como grupo, en el estilo. Canto fuerte, pero no como vocalista de un grupo de metal (que sí me gustan, como System of a Down o Deftones). Es rock pesado, no heavy metal: no podría cantar como vocalista de heavy metal, canto como yo”.

Su concierto en el festival buscará hacer vibrar a los espectadores: “Queremos hacer un concierto emocionante, que la gente esté feliz, excitada y elevada. Tocamos duro y fuerte, tanto como podemos”. El año pasado Bush visitó México para otro festival: “Es genial regresar y tocar de nuevo: aquel era un line up más de metal, la gente estuvo genial. Había algo de lluvia, pero espero que ahora esté mejor en Guadalajara. Es genial porque llegamos con el trabajo del nuevo disco: regresaremos a México para presentarlo. La idea es ser más consistentes, estar más presentes”.

Conexión latina

Al ser letrista, Gavin sabe el poder de las palabras, por eso el lenguaje importa. En su último disco publicado incluyó una canción con el título y parte del coro en español: “Toma mi corazón”. De esa cercanía con el idioma de Cervantes, nos compartió su vínculo: “Cuando era joven íbamos mucho a España, con mi papá. Tengo un largo historial con el país y el idioma: lo estudié en la escuela, también literatura en español. Es un largo romance. También hablo francés, además de español: es bueno hablar otros idiomas. En el concierto pasado en la Ciudad de México no quise decir nada en inglés entre canción y canción: cometo errores, porque no lo practico tanto, pero me gusta hablar español”.

Tras esa experiencia en México y a semanas de su regreso, Gavin lamentó no haber venido con más frecuencia: “Me gustó ir a México. Las personas erróneas me aconsejaron por mucho tiempo no ir a México y mejor tocar más en Dakota del Norte, por ejemplo: es una falta de consciencia global. Creo que sufrimos por esas actitudes (México y yo). Ahora ya lo arreglamos: tocamos hace poco y ya volvemos, saldrá el nuevo disco y volveremos”.

Junto a Bush, el Festival Roxy GDL presentará a Soul Asylum, Live, Stone Temple Pilots, Caifanes y Future Islands, entre otros.

¡Asiste!

Bush en el Festival Roxy GDL, sábado 23 de febrero, Terraza Vallarta (Calz. Nueva 47): $1,400 pesos, general: $2,100 pesos, VIP; niños $500 pesos. Boletos en taquillas del Teatro Diana (sin cargo) y en Ticketmaster.