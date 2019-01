Tom Hanks presentará el SAG a la trayectoria de Alan Alda

Tom Hanks será el encargado de entregarle a Alan Alda el premio a la trayectoria el mes próximo en la ceremonia de los Premio SAG, y el veterano actor de 82 años no podría estar más satisfecho.

"Estoy tan contento de que Tom haya aceptado hacer eso", dijo Alda en una entrevista con The Associated Press. "No tenía ni idea de que le habían pedido. Es muy generoso de su parte".

El laureado actor se convertirá el 27 de enero en el 55to receptor de este premio otorgado por el Sindicato de Actores de la Pantalla a quienes fomentan los "más finos ideales de la profesión actoral".

Alda y Hanks trabajaron juntos en la película de 2015 "Bridge of Spies" ("Puente de espías"), pero Alda dijo que se han "encontrado por casualidad a lo largo de los años en ceremonias de premios y aviones y cosas como esas. Así que lo recuerdo desde que era solo un niño".

A lo largo de una carrera que ha abarcado siete décadas, Alda ha aparecido en "The West Wing", "The Aviator" ("El aviador") y "Manhattan Murder Mystery" ("Un misterioso asesinato en Manhattan"), pero es quizás más conocido por su papel de Hawkeye Pierce en la serie televisiva "M.A.S.H". Ha ganado seis premios Emmy y seis Globos de Oro, y también fue nominado a un Oscar en el 2004 por su papel de reparto en "The Aviator".

Alda ha estado involucrado con numerosas fundaciones benéficas y organizaciones que apoyan causas por los niños, las mujeres y la ciencia. Esto inspiró la creación del Centro Alan Alda para la Ciencia de la Comunicación en la Universidad de Stony Brook en Nueva York.

Su continuo activismo y su personalidad afable le han merecido una reputación de "tipo bueno". Alda dijo en chiste que eso compensa por una profesión que no siempre es vista con buenos ojos.

"Es un contrapeso, supongo, a la reputación de revoltosos que muchos actores han tenido el último par de siglos, incluyendo el tipo que le disparó a Lincoln. Así que es bueno equilibrar las reputaciones en la profesión de la actuación", dijo Alda.

JB