Todo son mentiras, asegura hijo de Silvia Pinal sobre revista

Tras la publicación de una revista de la farándula, en la que se asegura que Silvia Pinal perdió la exclusividad en Televisa debido a Luis Enrique Guzmán, el hijo de la actriz asegura que todo esto es mentira y hace responsable al exchofer de la también productora de estar vendiendo información de su familia.

"Todo son mentiras y difamaciones. Con este relajo que salió en una revista que ya es tiro por viaje y que nada más le hace caso a la gente que nos quiere difamar, a mi familia, a mi esposa, a mi madre y resulta que esta vez fue por un chofer que el domingo acaban de despedir, que está dolido y que quiere sacar un chorro de cosas", aseguró Guzmán en una entrevista con El Universal.

"Todo está lleno de mentiras y se ve que son patadas de ahogado porque al señor una vez que se liquidó por sus 24 años de trabajo, pero con más cantidad de lo que la ley requiere, se le dieron prestaciones, durante muchos años se le dio seguro social. El señor no tiene nada de que quejarse, pero sólo que ahora que lo despidieron entonces quiso desquitarse conmigo, con mi mujer, con mi familia", ahondó.

De acuerdo al hijo de Enrique Guzmán fueron sus hermanas quienes se dieron cuenta que el chofer de nombre Domingo Juárez, a quien consideraban como una persona de confianza, empezó a ventilar información de sus vidas privadas. "Yo no puedo asegurar que haya sido él, pero casi sí estoy seguro. Todo empezó cuando él empezó a vender notas con mentiras de la familia y nosotros nos empezamos a dar cuenta, las primeras que se dieron cuenta fueron mis hermanas, porque yo en ese tiempo tenía una buena relación con Domingo, yo tenía una buena relación hasta ahorita, pero ellas fueron las que me dijeron: 'no, este señor está vendiendo las notas, nuestras reuniones, está diciendo mentiras de Alejandra, de Silvia, de quien sea y venda las notas', ahí fue cuando dijimos que mi mamá ya no necesita tener un chofer de planta y vamos a dejar ir a este señor, con liquidación y todas las de la ley y ya no lo necesitamos…", explicó.

El hermano de Alejandra Guzmán también explicó que él no tiene el control de las cuentas bancarias de su madre, así como también negó tener cartas poder sobre el dinero de Pinal, ya que es ella y la secretaria de la actriz quienes ven esos asuntos.

Luis Enrique también comentó que piensa proceder legalmente contra la revista que ha publicado este tipo de noticias que para él carecen de una fuente confiable y por ende son falsas.

"Nosotros ya estamos viendo cómo vamos a proceder legalmente en contra de la revista por estar imprimiendo difamaciones, aunque sean de terceras personas, porque ellos se refugian en que les dijo el hijo del vecino y que amigos de la familia dijeron, pero en el momento que están imprimiendo una mentira están haciendo una difamación", indicó. "Y obviamente que hay pruebas contundentes, de que yo no he tenido que ver nada con las finanzas de mi mamá, no he tenido que ver con los directivos de Televisa, que nunca he cobrado, ni tengo cartas poder, todo eso son difamaciones y por mucho que les haya dicho Domingo o quien haya sido su fuente, pues ellos tendrán que corroborar si eso es cierto, por eso los vamos a demandar", añadió.

De alguna manera esto les ha dejado una enseñanza sobre a quién dejan meter a su casa, comentó Guzmán, ya que no saben si son personas dignas de confianza y que podrían poner en riesgo la integridad de su familia.

"Podría estar filtrando nuestras locaciones, nuestras citas para cosas más obscuras, entonces es cuando ya dices a quien dejas entrar a tu casa si se convierte en el enemigo interno, alguien que desde adentro te está queriendo fregar. Alguien que nos puede poner en peligro, a mí a mi hijo, hermanas, a mi madre a todos, nos está poniendo en jaque y es horrible saber que tienes una persona de confianza pero detrás te clava un puñal en la espalda", expresó.

