Aquellos aficionados al cine de ciencia ficción o que les gusta disfrutar de historias novedosas o diferentes, Todo en todas partes al mismo tiempo se convierte en la opción para ver en la pantalla grande, con la compañía perfecta y en tu sala de cine favorita.

T odo en todas partes al mismo tiempo. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

La historia se centra en Evelyn Wang, una mujer madura e inmigrante china, quien trabaja arduamente en la lavandería de la familia y que se prepara para rendir su declaración de impuestos.

Todo en todas partes al mismo tiempo. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Pronto, se verá envuelta en una loca y salvaje aventura, en la que solo ella puede salvar el mundo explorando otros universos que se conectan con las vidas que podría haber llevado.

Desafortunadamente, esto la lleva a una aventura aún mayor cuando se encuentra perdida en los mundos infinitos del multiverso.

Todo en todas partes al mismo tiempo

(Everything Everywhere All At Once)

De los Daniels.

Con Michelle Yeoh, Jaime Lee Curtis, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu.

Estados Unidos, 2022.

XM