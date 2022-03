Tío Rober: Ex pareja del standupero desmiente haber sido abusada mientras dormía

A través de Twitter, Gabriela Ivette, identificada con el usuario @GabrielaIvett13, niega que el comediante y cineasta Roberto Andrade, mejor conocido en el mundo del standup como “Tío Rober”, la haya violado mientras ambos compartían una relación sentimental que duró ocho años, según explica en su relato.

Gabriela señala que durante su noviazgo con “Tío Rober”, ambos construyeron una historia basada en el amor, respeto y “siempre con la libertad, por parte de ambos, de externar aquellas cosas que en algún momento no estuviera de acuerdo”, comenta al referir que su testimonio va a enfocado a las declaraciones que dijo el standupero en su podcast “La hora feliz”, en donde recordó que en algún momento pretendió tener relaciones sexuales con su ex pareja mientras ella estaba dormida, aunque puntualizó que había consentimiento de por medio.

“Durante el podcast de ‘La hora feliz’, se tocó el tema sensible de la violación. Relatando una historia en donde se infiere que se cometió este delito contra mi persona. Él no mencionó mi nombre real, pero a raíz de las acusaciones falsas que le hicieron en relación a este episodio, tuve que revelar mi identidad y salir a desmentir dichas acusaciones en contra de Roberto”, explica Gabriela Ivette.

La polémica que envuelve ahora al “Tío Rober” surge a raíz de que una joven denunció en redes sociales haber sido abusada por el comediante, hechos que han derivado en que la presentación del standupero en el próximo Festival Vive Latino fuera cancelada.

TWITTER/@GabrielaIvett13

En su testimonio, la ex pareja del “Tío Rober” recuerda que ese episodio, referente a la supuesta violación, ambos bebieron y con la intención de tener relaciones sexuales consensuadas “yo me quedé dormida primero, por lo cual no tuvimos ningún contacto sexual”, detalla Gabriela al puntualizar que su ex pareja le preguntó al día siguiente sobre lo sucedido, “él me pregunto: ‘¿Oye, si lo hubiera hecho contigo anoche mientras estabas dormida, sería violación?’ A lo cual nos atacamos de risa, porque como siempre, el humor fue fundamental durante nuestra relación”.

Gabriela añade que la forma en cómo Roberto charló ese momento a su audiencia fue “imprudente y peligrosa” con el fin de hacer comedia.“En este sentido quiero dejar claro que no fui y no soy víctima de un delito tan sensible de naturaleza desdeñable, sin embargo, algunas personas han sacado de contexto partes de este podcast de “la hora feliz” tratando de inculpar de algo que repito no sucedió, que hace que se desvié la atención de las verdaderas víctimas y a las cuales se les debe dar atención legal, médica y psicológica necesaria para superar tan doloroso tema”.

Ante las acusaciones señaladas contra Roberto Andrade, su expareja Gabriela destacó que optó por acudir a la Fiscalía de la Ciudad de México, al Centro de Justicia para la Mujer, para que le brindaran atención y apoyo, en compañía de su abogada.

TWITTER/@GabrielaIvett13

“Manifesté lo que públicamente he reiterado y es que no fui ni he sido víctima de abuso sexual o violación por parte de Roberto Andrade. Por último y no menos importante, dejemos de dar atención a personas que con falsas acusaciones desvirtúan la causa feminista”, apuntó Gabriela al enfatizar que los recursos en estos casos deben encausarse a las víctimas.

El testimonio de Gabriela como ex pareja del “Tío Rober” causan discusión entre los internautas, por una parte, con quienes celebran que brinde su testimonio, otros que indican que esta aclaración no reduce la experiencia de la joven que acusó al standupero, en tanto que otros usuarios sugieren que el comediante debe buscar a mujeres de su edad y no a jovencitas.

AF