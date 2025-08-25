Timothy Walter, mejor conocido como Tim Burton, celebra este lunes su cumpleaños número 67. El reconocido director de cine ha sido, por más de cuatro décadas, uno de los favoritos por millones de personas.

Ya sea cine de superhéroes, stop motion o de personajes fantásticos, el cineasta originario de California ha logrado mantener una trayectoria con películas que son parte de la cultura popular , siempre con su sello característico "oscuro".

Más allá del cine, Burton es una referencia estética que se ha consagrado con cosplays, convenciones y exhibiciones de su trabajo, como la más reciente que está en la Ciudad de México.

Estas son sus mejores películas

Desde sus inicios como animador en Disney, a convertirse en director de éxitos taquilleros y películas de culto hasta ser nominado al Premio de la Academia, Burton ha construido universos donde personajes oscuros y peculiares son los protagonistas.

Por eso, para conmemorar su vida y su legado, te mencionamos algunas de sus mejores películas , considerando legado, impacto cultural, importancia en su carrera y su sello tan característico:

Batman (1989)

Fue el primer blockbuster de Burton y lo catapultó al mainstream.

Sinopsis: El caballero oscuro, conocido como Batman, defiende la corrupta e insegura Ciudad Gótica de su enemigo principal: un payaso homicida conocido como el Guasón.

Aunque fue un éxito de taquilla y redefinió los superhéroes, no es la película que mejor represente su estilo personal. De igual manera, este filme abrió las puertas a proyectos más personales y consolidó su reputación en Hollywood.

Te puede interesar: Frankestein: el singular libro que Guillermo del Toro le dio a Jacob Elordi para su papel

El cadáver de la Novia (2005)

Una de las películas más emblemáticas del stop motion, el filme es fiel a la estética gótica y romántica de Burton.

Sinopsis: Pensando que es un árbol, un hombre pone un anillo de compromiso en el dedo de una mujer muerta. Lo que no sabe es que la muerta reclamará sus derechos como prometida.

Esta película es muy querida por los fans y la crítica, sin embargo, tuvo un menor impacto masivo que sus clásicos más antiguos. Asimismo, El Cadáver de la Novia demostró que Burton podía innovar dentro de la animación y mantener su sello único.

Beetlejuice (1988)

Esta fue su primera gran película que se volvió un ícono de la cultura pop.

Sinopsis: Un matrimonio de fantasmas contrata a Beetlejuice, un especialista en asustar mortales, para que ahuyente a los nuevos propietarios de su casa.

El filme lanzó a Burton como director, quien creó un personaje inolvidable y definió su humor negro y estilo visual excéntrico, inspirando generaciones.

El Extraño Mundo de Jack (1993)

Aunque escribió y produjo esta película, no la dirigió, contrario a lo que muchas personas creen. A pesar de ello, es 100% Burton: estética, universo y concepto.

Sinopsis: El Señor de Halloween, Jack Skellington, aburrido de hacer cada año lo mismo, descubre la Navidad y queda fascinado, por lo que decide emplearse a fondo y mejorar dicha festividad. Con este fin, secuestra a Santa Claus y crea una versión de la Navidad totalmente opuesta a la que existe.

El filme es un culto eterno de Halloween y Navidad, trascendiendo generaciones. además, influyó en moda, música y mercancía de los personajes, especialmente de Jack, consolidando a Burton como ícono pop global.

Edward Manos de Tijera (1990)

Esta película es considerada su obra maestra definitiva.

Sinopsis: Un inventor que vive solo en un castillo crea a Edward, un hombre artificial. Sin embargo, el inventor muere antes de acabar su proyecto y deja a Edward con cuchillas en lugar de manos. Después de la muerte de su creador, Edward vive en la oscuridad hasta que conoce a una mujer que se lo lleva a su casa.

La cinta combina todos los elementos Burtonianos: melancolía, fantasía, romance y crítica social. A sí, definió la carrera de Burton, su estética y la relación con su actor fetiche Johnny Depp; un verdadero ícono cultural.

Como menciones honoríficas en la trayectoria de Tim Burton, no se pueden olvidar títulos como Charlie y la Fábrica de Chocolates o Frankenweenie , películas que también marcaron un antes y un después en su carrera como cineasta.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL