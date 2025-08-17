Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 18 al 24 de agosto

Aries

Saturno y Neptuno se encuentran retrógrados en tu signo, mientras Urano transita en Géminis. Esta combinación de energías traerá de regreso algo que dabas por perdido, ofreciéndote la posibilidad de cerrar un ciclo que te había resultado difícil y devolviéndote paz y claridad.

Con el Sol en Leo todavía activo hasta el día 22, se abrirán ante ti nuevas propuestas y proyectos que te llevarán a replantear tu manera de ver la vida. Este es un momento de cambios profundos, no solo en lo laboral o sentimental, sino en tu interior.

Se marca también una oportunidad de viaje, el cual podría conectar tu presente con personas clave para tu futuro profesional. Aunque creas no tener los recursos, confía: el universo se encargará de proveer lo necesario.

Tauro

La semana te invita a mantenerte firme en tu centro. Sabes perfectamente quién eres y hacia dónde te diriges, y ahora es momento de dar pasos decisivos y contundentes. Nuevos retos y oportunidades se presentan en tu vida laboral y económica, pero antes deberás cerrar un ciclo pendiente.

Aunque la comunicación con esa persona sea complicada, es importante enfrentar y concluir esa situación. Al hacerlo, se abrirán nuevos caminos de prosperidad. También se marcan firmas de contratos relevantes, ideales de concretar después del 23, aunque los días 19 y 20 resultan especialmente propicios.

Buenas noticias familiares también alegrarán tu corazón y, en el plano sentimental, es posible que finalmente se concrete una relación que venías postergando.

Géminis

Con Mercurio directo en Leo, tu regente te impulsa hacia nuevas posibilidades tras un periodo de reajuste durante el retroceso. Este tránsito ha favorecido la comunicación y ha sanado diferencias, especialmente en temas amorosos.

Si en este momento no tienes pareja, a partir del día 20 podrían abrirse caminos importantes en lo sentimental y económico gracias a la influencia de Júpiter y Venus. Dentro del hogar se dará una conversación que traerá consigo una pista clave para tu vida profesional.

Mantente receptivo, pues las señales pueden aparecer en los momentos más cotidianos. Evita rodearte de personas negativas; es tiempo de crecer junto a quienes sumen y aporten a tu vida.

Cáncer

Júpiter te impulsa hacia el éxito, la abundancia y el triunfo, ayudándote a liberarte de viejas cargas emocionales. Esta semana será como un proceso de sanación interna en el que dejas caer máscaras y te reconcilias contigo mismo. Tu sensibilidad sigue siendo tu fuerza, y este es el momento de colocarte al frente de tu vida en todos los ámbitos.

El día 19 se abre una puerta muy importante que se mantendrá activa en los próximos meses, dándote libertad de acción para desplegar tus talentos y capacidades. Tu vida profesional y económica se fortalecerá de manera notable, sobre todo si realizas los cambios que llevas tiempo considerando.

Leo

El Sol continúa iluminando tu signo hasta el día 22, y eso te brinda la energía perfecta para definir metas y trazar planes concretos. Recuerda que los primeros 52 días después de tu cumpleaños son clave para sembrar proyectos de abundancia y prosperidad, así que aprovecha este ciclo solar para visualizar, decretar y organizarte con claridad.

Mercurio ya directo en tu signo despeja malentendidos y te otorga gran lucidez. Esta semana reflexionarás sobre las personas que permanecen en tu vida y aquellas que fue necesario dejar atrás. Es tiempo de dar y recibir en equilibrio, reconociendo tu propio camino y la fortaleza que has adquirido.

Virgo

El Sol está por entrar en tu signo a partir del 22 de agosto, marcando el inicio de tu ciclo de renovación personal. Los días previos te traen buenas noticias en el plano económico: negociaciones, ventas o acuerdos que te traerán alegría y estabilidad.

Además, alguien podría acercarse a ofrecerte una oportunidad relacionada con un talento o pasatiempo que disfrutas, lo que abrirá nuevas posibilidades hacia el futuro. Mercurio, tu regente, te otorga claridad y te da la llave para abrir puertas que parecían cerradas.

Esta semana es importante que dejes de cuestionarte en exceso y actúes con decisión, confiando en tu intuición. El momento es propicio para poner tus talentos a producir y avanzar hacia la prosperidad.

Libra

Te encuentras en la recta final de tu ciclo anual, ya que faltan pocas semanas para tu cumpleaños. Los últimos 52 días antes de tu retorno solar son un tiempo de depuración y orden interno, regido por Saturno. Este tránsito te está llevando a cuestionarte y a organizar estructuras que marcarán tu futuro inmediato.

La buena noticia es que algo que habías estado esperando se concreta, trayendo alegría y estabilidad a tu vida laboral y profesional. Contratos, acuerdos o trámites que parecían estancados se destraban y se presentan también oportunidades de emprender por tu cuenta.

Entre el 21 y el 23 de agosto recibirás noticias valiosas que llenarán tu hogar de felicidad. Octubre se perfila como un mes clave para ti, con abundancia y prosperidad material.

Escorpión

Situaciones que habían permanecido detenidas comienzan a avanzar con rapidez. Es tiempo de evolución y cosecha, en especial en tu vida económica y laboral, que se encuentra muy bien aspectada.

Tus sueños y tu intuición serán tus mejores guías esta semana: presta atención a los mensajes oníricos y anótalos, pues contienen revelaciones importantes. También se marca contacto con personas de otros lugares que abrirán caminos interesantes en tu desarrollo profesional.

El amor, en todas sus formas, recibe la influencia positiva de Venus, lo que fortalece vínculos y atrae nuevas experiencias afectivas. Se abren propuestas que te darán libertad de acción, algo que valoras profundamente. Estás en un periodo de gran poder personal y nada ni nadie podrá detener tu avance.

Sagitario

Desde hace casi un año vienes atravesando un proceso de cambios internos, replanteándote tu rumbo y tus objetivos. Esta semana se perfila como un punto de inflexión, pues el universo comenzará a responder a tus decretos y visualizaciones.

Entre el 20 y el 21 de agosto pueden abrirse puertas que llevas tiempo esperando, trayendo consigo oportunidades en tu vida laboral y personal.

Tu intuición está muy aguda, lo que te permitirá captar verdades ocultas y tomar decisiones con claridad. Sagitario es un signo amante de los viajes y del conocimiento, y estos días podrías recibir propuestas en ese sentido. Prepárate, porque algo que esperabas desde hace mucho tiempo finalmente se presenta para darte alegría y crecimiento.

Capricornio

Con Saturno, tu regente, en Aries y Plutón transitando por Acuario, se activa un proceso de liderazgo y responsabilidad en tu vida profesional. Este es un momento para expresar con claridad tus ideas y poner sobre la mesa aquello que deseas emprender.

Si has atravesado dificultades económicas, no pierdas la calma: tu capacidad de organización y disciplina te permitirá salir adelante. Recuerda que la irritación bloquea la abundancia; en cambio, la confianza y la visualización atraerán lo que necesitas.

Los próximos días marcarán un cambio de energía que te ayudará a recuperar la estabilidad. El universo te respalda para abrir un nuevo ciclo que reforzará tu papel como guía y sostén de quienes te rodean.

Acuario

Esta semana vivirás un periodo de gran brillo y libertad de acción. Llegan reconocimientos y recompensas en el ámbito profesional, fruto de tu esfuerzo y dedicación. Aunque habrá más trabajo por delante, lo importante es que tu labor será vista y valorada.

Desde el día 22, con la entrada del Sol en Virgo, sentirás una fuerza renovada que se manifestará en acuerdos, firmas o proyectos que se concretan a tu favor. En lo sentimental, la pasión y la intensidad también estarán presentes, dándote un respiro emocional que complementa tu crecimiento laboral.

Tu capacidad de innovación será clave en esta etapa, así que confía en tus talentos y mantente abierto a nuevas propuestas.

Piscis

El universo te invita a dejar de posponer decisiones y a actuar con confianza. Has estado dándole vueltas a los mismos asuntos, pero este es el momento de aprovechar oportunidades que llegarán de manera clara e inesperada.

Tu creatividad y sensibilidad están en su punto más alto, y eso puede abrirte nuevas fuentes de ingresos si te permites mayor libertad de acción. Los sueños premonitorios y las señales que recibas serán muy valiosos, así que anótalos para no perder mensajes importantes. Neptuno en Aries y Urano en Géminis potencian tu percepción y tu intuición.

Además, esta semana se vislumbran viajes y reuniones familiares o con amistades del pasado que llenarán tu corazón de alegría. El cambio que anhelas está al alcance de tu mano, solo necesitas dar el paso con confianza.

