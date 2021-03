Tienes una “Llamada perdida” de La Adictiva

La tecnología cada vez está más presente en La Adictiva, agrupación sinaloense que a la par de mantenerse en las tendencias musicales con cada nueva canción, ahora suma una nueva sorpresa para sus fans con el lanzamiento de una app exclusiva como parte de sus festejos por 30 años de trayectoria.

En entrevista, sus tres vocalistas: Memo Garza, Jerry Corrales e Isaac Salas, charlan sobre los planes que La Adictiva tiene para 2021 y a la espera de retomar su gira internacional, la agrupación estrena el nuevo sencillo “Llamada perdida” de su reciente álbum “La Adictiva: XXX Aniversario”, que a un par de semanas de su lanzamiento ya supera más de un millón 700 mil reproducciones en plataformas de YouTube con su video filmado en Ciudad de México por Toro Films, bajo la dirección de Daniel Luebbert.

“Estamos muy contentos de iniciar el año con este estreno, es una canción corta venas como las que hemos venido trabajado. A la gente le ha gustado mucho esta temática. Es una canción compuesta por Horacio Palencia y Édgar Barrera, esa fórmula nos ha funcionado. El público está gozando estas letras dolorosas, muy directas, pero se encariñan mucho con ellas”, explica Memo Garza.

Será este mes cuando La Adictiva revele todos los detalles y dinámicas de su app exclusiva, en la que los fans podrán interactuar directamente con los músicos, acceder a contenido inédito y participar en actividades para sumar puntos e ir a conciertos, por ejemplo.

“Este es un regalo para nuestros fans, lo hacemos con todo cariño. La app se lanza en marzo, donde podrán acumular puntos, ganar regalos oficiales, tener exclusivas de La Adictiva. Es algo muy bonito, porque podremos interactuar con nuestro público; en nuestras redes sociales daremos las fecha de lanzamiento”, detalla Jerry.

Apuestan por la cautela

Los cantantes Memo Garza, Jerry Corrales e Isaac Salas explican que si bien el entusiasmo por regresar a los escenarios es cada vez más latente y analizan posibilidades de retomar su gira en Estados Unidos, confiando en que pronto la industria musical recupere su normalidad.

“Creemos que la música retomará su camino de nuevo a cómo estábamos acostumbrados con conciertos en vivo, a que la gente nos siguiera al hotel, a las aglomeraciones. Ha sido un poco difícil, pero sabemos que esto pronto va a cambiar, ya hay cosas positivas, la vacuna, esperemos que así sigamos hasta esto se reactive al 100%”, detalla Isaac.

Añaden que La Adictiva considera que garantizar la salud de su equipo de trabajo y de los fans es prioridad, por lo que esperarán el tiempo necesario para tener un panorama más certero y así gestionar conciertos con la calidad de producción que acostumbran en cada recinto.

“La Adictiva cuenta con un equipo grande trabajo, son muchas personas las que dependen de este proyecto. Nuestro equipo es bastante grande con pantallas, sonidos, todo esto conlleva tener a mucha gente trabajando, son sueldos que se tienen que pagar. Hacer un concierto cuesta dinero, no es que sea mucho de arriesgue, pero hay que ser honestos, los conciertos no están al 100%, no son como antes, nosotros lo hacemos por salud. Si hay oportunidad en algún momento, será un concierto para el público, que disfruten. Es poco a poco, lo que menos queremos es arriesgar a nuestro equipo de trabajo y a quienes vayan al evento”, finalizan.

JL