Tiempo de intrigas

“Tiempo compartido” es la pesadilla de muchos vacacionistas que caen en las redes de venta pocP éticas y estrategias manipuladoras de vendedores. Esta cinta es el segundo largometraje de Sebastián Hofmann, el cual narra el desafortunado encuentro de dos familias a las que se les asignó la misma villa cercana al mar. Protagonizada por Cassandra Ciangherotti, Andrés Almeida, Luis Gerardo Méndez, Miguel Rodarte y RJ Mitte, el filme llegará a 200 salas en 26 ciudades de México este 31 de agosto.

En entrevista, durante su visita a Guadalajara, el director, Sebastián, comenta que no suele ver sus películas una vez que las termina, pero sí lo hizo en el Festival de Sundance, por petición del actor Luis Gerardo: “Me obligó a quedarme, ya iba para afuera a un bar. Es mi ritual: me voy al bar más cercano, me tomo unas chelas y regreso al final. Pero Luis me insistió”.

Al final, la experiencia fue positiva, pues además de ser testigo del gusto del público recibieron el premio del jurado como “Mejor guion”.



Cabe señalar que dicho reconocimiento fue más significativo para Sebastián por la persona que se encargó de entregarlo: “El jefe del jurado fue Ruben Östlund, director de ‘The Square’ quien ganó la Palma de Oro. Estuvo increíble recibir el premio de él, de quien conozco todas sus películas. Una de las cintas que más estaba emocionado que vieran los actores fue la de él. Fue como cerrar un círculo. Lo que dijo sobre nuestro guion es que describía realmente lo que es ser hombre. Quizá el pánico, la ansiedad de ser el patriarca, de ser el hombre que todo esté bien y todos se diviertan”, comentó el director".

Sinopsis



¿De qué va “Tiempo compartido”? Dos hombres de familia atormentados — un huésped y un empleado de limpieza— unen fuerzas para rescatar a sus familias del paraíso, convencidos de que Everfields International, la siniestra administración del mega resort tropical Vista Mar, quiere quitarles a sus seres queridos.

Por su parte, Andrés Almeida —uno de los protagonistas del filme— también pasó por Guadalajara para platicar de esta cinta. Señaló que la razón que lo convenció a participar en ella fue precisamente lo particular del guion: “Fue lo que me jaló, la originalidad; es completamente distinto a todos los que se reciben en México. No solo por la temática, la complejidad: también tiene algo en el tono que no se define. Hay cosas de comedia, de misterio, dramatismo. Todo eso confluye desde el guion”.

Andrés interpreta al segundo padre de familia, “Abel”, un personaje en apariencia normal pero que esconde secretas intenciones, como muchos personajes de “Tiempo compartido”. El otro padre de familia es el que interpreta Luis Gerardo, un personaje quisquilloso y paranoico. Sobre su actuación, Sebastián comentó: “Él es un neuras en la vida real, entonces entendía muy bien el papel. Me lo dijo: ‘Lo peor de todo es que me identifico’”… (Risas).

Con el estreno en México se cierra el ciclo de la cinta al llegar a su público natural. Hofmann seguirá con sus proyectos como productor , como guionista y director: “Trabajo mucho en Piano, la casa productora junto con Julio Chavezmontes. Tenemos una película compitiendo en Venecia, ‘Cruzada’ de Gustavo Toval (coproducción México-Argentina). Tuvimos una más en Cannes, coproducción con Francia con Vanessa Paradis y Noé Hernández (‘Un couteau dans le coeur’ de Yann González). Por mi parte estoy a mi ritmo: soy un director que sólo puedo hacer lo mío, no puedo hacer otro material. Siento que me costaría trabajo”. Por su parte, Andrés comenzará a rodar pronto dos nuevas cintas: “Los amores modernos” de Matías Meyer y “Lucha de gigantes” de Humberto Hinojosa.