Tiburones tapatíos apuestan por la resiliencia en "Shark Tank México"

La búsqueda de talentos sigue en “Shark Tank México”, que de cara al inicio de su séptima temporada el próximo viernes 1 de julio por Sony Channel a las 21:30 horas, los tiburones tapatíos Marisa Lazo, Alejandro Litchi y Amaury Vergara revelan en entrevista con EL INFORMADOR parte de las sorpresas que el público verá a través de los rostros de emprendedores que marcan las tendencias en el ámbito empresarial con ingeniosos proyectos que demuestran que la innovación y la creatividad son el estandarte para llegar al éxito.

“Creo que será una temporada muy atípica, muy diferente. Creo que la producción ha hecho un gran esfuerzo por hacer una selección bien interesante de tiburones con diferentes experiencias, personalidades y edades, eso lo hace muy especial”, indica Amaury Vergara, presidente y director general de Grupo Omnilife-Chivas, quien regresa al tanque de “Shark Tank México” como buscador de talentos; destaca que los proyectos que llegan a esta nueva temporada traen consigo los desafíos que la pandemia ha dejado tras dos años de retos económicos y creativos.

“Creo que hay un fenómeno de emprendedurismo muy interesante, veo a jóvenes muy entusiasmados, llegan cada vez más profesionalizados con sus ideas más claras y muchas ideas muy originales, cosas que me sorprendieron mucho, que no imaginé que fuera a escuchar, eso será muy especial”.

Por su parte, Alejandro Litchi, CEO de Grupo NICE, destaca que si algo resaltará en la nueva entrega de “Shark Tank México” es cómo cada vez los emprendedores tienen una mejor comprensión de lo que realmente significa e implica poner en marcha un proyecto desde cero y cómo los tabúes y mitos sobre el éxito rápido cada vez quedan en el pasado y se opta más por aprovechar cada oportunidad pese a las dificultades iniciales.

“Muchos se desaniman con el primer no, yo quiero invitar a que se atrevan a hacer las cosas, porque la idea y el negocio no se forma de la noche a la mañana, hay que tener todos los ingredientes, tener una buena idea, la pasión, tener mucha perseverancia, que creo que hoy en día es lo más importante, ser constantes, porque puede pasar algo, una barrera se te pone en el camino y la mayoría tira la toalla”.

En este sentido, la tapatía Marisa Lazo, quien a través de los postres ha impulsado una consolidada red nacional con Pastelerías Marisa, señala que este tipo de incertidumbres, sobre lo rápido que puede o no consolidarse un proyecto, también se verá reflejado en el programa, al destacar cómo se analizarán muchos proyectos nacidos desde una crisis como la pandemia y cómo eso ha reforzado el ingenio mexicano para buscar soluciones.

“Este año y el anterior, son años particulares, porque emprender durante o después de la pandemia te da un toque diferente. Noté que había mucha resiliencia, porque la gente estaba pensando a futuro cómo poder hacer un negocio, qué pasa si llega a otra pandemia. Ya nos quedó claro que las crisis y las pandemias estarán llegando, vi a los emprendedores más conscientes socialmente y eso está padre”.

Marisa Lazo. La empresaria destaca la importancia de priorizar la salud mental y física entre los trabajadores. EL INFORMADOR/ G. Gallo

El reto de sumar soluciones

Marisa Lazo, que a la par de posicionar Pastelerías Marisa ha impulsado otros proyectos como o Pastelería Tía Lola y Dolce Natura, indica que otra tendencia fuerte en el emprendedurismo sin importar cuál es el giro en el que se busca innovar, es que los nuevos empresarios también apuestan por dar soluciones a otros desafíos desde la consciencia social: “Hay gente que piensa que una parte —de sus ganancias— la pueden donar, que tal realidad ya no exista, quieren conseguir que una injusticia termine. Me gustó ver ese cambio y que la pandemia dejó cosas buenas”.

Amaury Vergara hace hincapié en cómo la séptima temporada de “Shark Tank México” brillará por una creatividad nunca antes vista partiendo también de las historias de vida de los emprendedores que en muchos casos encararon el desempleo: “Las crisis también se convierten en una oportunidad para emprender, muchos proyectos se cocinaron en las casas de los emprendedores, eso está muy interesante”.

Amaury Vergara añade que otro punto fuerte en los proyectos nacientes y que inspiran a las empresas ya consolidadas, es la preocupación por el cuidado ambiental, por lo que muchos emprendimientos ya avanzan desde su debut con una responsabilidad ambiental dispuesta a cambiar paradigmas en México y a nivel global.

“Soy creyente de que tenemos que hacer mucho más en la parte ambiental, hay muchos proyectos con un propósito de conciencia ambiental en reciclaje de materiales, retorno social, prendas que inspiran a un estilo de vida más consciente con la naturaleza, eso es algo que cada vez está sucediendo más en México, empresarios que quieren tener éxito, pero que saben que la gente pide proyectos con consciencia ambiental”.

Para el trío de tiburones “Shark Tank México” se ha convertido en una escuela no solo para los propios inversionistas o cazatalentos y los emprendedores, sino para la audiencia que con cada caso presentado aprenden las bases para emprender, cómo se aprovechan las oportunidades y principalmente cuáles deben ser las prioridades y riesgos que implica cualquier proyecto.

“En el mundo podemos figurar como un país de inventores, que diseña su propia tecnología, porque hay inteligencia. Tenemos que lograr mantener el talento en nuestro país, que no haya fuga de mentes y apoyando proyectos de tecnología podemos lograr retener a esos genios, que salgan adelante, que sus productos e innovaciones se mantengan en el país”.

Alejandro Litchi. El empresario resalta que los nuevos emprendedores tienen una mejor comprensión de lo que realmente significa e implica poner en marcha un proyecto desde cero. EL INFORMADOR/ G. Gallo

Apuestan por la salud mental

Para Alejandro Litchi el encuentro generacional sobre la cultura del trabajo y los esfuerzos que se requieren para que un proyecto se consolide, es evidente, y aunque resalta que las generaciones más jóvenes tienen inquietudes que los movilizan cada vez más a buscar o cambiar con frecuencia de experiencias laborales, considera, al igual que Marisa Lazo y Amaury Vergara, la importancia de ofrecer crecimiento en las empresas para justamente evitar la fuga de talentos y priorizar la salud mental y física, para que en conjunto, las empresas y sus colaboradores, avancen al mismo ritmo.

“Antes era un tema tabú y no hace muchos años, nadie hablaba de depresiones, de ansiedad, de suicidio. Hoy me parece maravilloso que se hable, que seamos conscientes de que es una realidad que existe, que todos los colaboradores lo pueden sufrir y también nosotros. Las empresas tienen que ser más atentas de la salud mental, que es igual o más importante que la física”, apunta Marisa Lazo al ejemplificar como desde sus empresas brinda atención terapéutica, tanto a sus colaboradores como a sus hijos “sí lo valoran, genera permanencia. Hay que hablarlo y no avergonzarnos de eso”, finaliza.