Thom Yorke lanza cuatro canciones; prepara gira en EU

Thom Yorke, vocalista del grupo británico de rock alternativo Radiohead, lanzó cuatro canciones en “streaming” que pertenecen a los proyectos musicales “Atoms for peace” y a una banda sonora.

“Hearing damage” (originalmente lanzada en la banda sonora de 2009 de The twilight saga: New moon) y lados B de “Atoms for peace: What the eyeballs did", "S.A.D” y “Magic Beanz” fueron las canciones que liberó el músico.

Además, Thom Yorke confirmó dos fechas estelares para completar su gira de “Tomorrow’s Modern Boxes”: el 13 de abril en Phoenix, Arizona, y el 16 de abril en Sacramento, California.

La gira mundial 2020 de Tomorrow’s modern boxes comenzará el 20 de marzo en Fairfax, Virginia, cuyos “shows” contarán con la participación de Nigel Godrich y Tarik Barri, quienes interpretarán canciones de los álbumes solistas de Thom y del catálogo de Atoms for peace, incluido su nuevo álbum Anima, así como el "soundtrack" del año pasado, Suspiria.

Yorke visitará también México, pues encabezará el cartel de la octava edición del Festival Ceremonia, que se llevará a cabo por primera vez en la Ciudad de México, el 25 de abril próximo.

Asimismo, se presentará el 22 de abril en Monterrey, Nuevo León, y dos días después ofrecerá otro concierto en Guadalajara, Jalisco, en los que estará acompañado por Nigel Godrich y Tarik Barri.

