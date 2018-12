Thelma Fardín denuncia por abuso sexual a actor argentino

La actriz argentina Thelma Fardín, conocida por su participación en la novela "Patito feo", reveló que presentó una denuncia en Nicaragua contra el también actor Juan Darthés, de 54 años y al que acusa de haberla violado en 2009, cuando ella tenía 16 años y estaban en una gira en esa nación.

"Yo seguía diciendo que no"

La denuncia fue dada a conocer en Buenos aires en una rueda de prensa protagonizada por decenas de mujeres del colectivo "Actrices Argentinas", para criticar las situaciones de abuso que se viven en el gremio.

De acuerdo con el relato de Fardín, cuando sucedió el abuso, ella tenía 16 años y él 45 y él era el único adulto del grupo de intérpretes.

"Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo 'mirá como me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no", dijo Fardín en un vídeo divulgado durante la conferencia de prensa que aglutina a más de 400 profesionales del espectáculo.

Por su parte el actor, que según su abogado se enteró de la noticia por los medios, negó en su cuenta de Twitter que el hecho que Thelma relata "no es verdad".

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) 12 de diciembre de 2018

Darthés ya había sido acusado de abuso sexual el año pasado por la argentina Calu Rivero y a ella se sumaron las también actrices Anita Coacci y Natalia Juncos. Sin embargo, el artista acusado fue declarado inocente.

A preguntas de los periodistas, Fardín aseguró que en su momento solo se lo contó a dos compañeras de 17 años y no se atrevió a hacer público su caso hasta que escuchó este año otras denuncias contra Juan Darthés.

Thelma Fardín, nacida en San Carlos de Bariloche (sur), interpretó el papel de "Josefina", una de "las Populares", de la novela adolescente "Patito Feo".

AC