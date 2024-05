The last of us: Salen a la luz nuevas imágenes de la temporada 2 y decepciona a fans

Una de las series más exitosas durante el 2023 en la plataforma Max fue The Last of Us, una historia basada en un videojuego que al día de hoy, ha dejado buenas ganancias para la compañía de streaming, quien ya se encuentra en las grabaciones de la segunda temporada y espera continuar con el buen recibimiento que ha tenido hasta ahora.

La producción que traerá de vuelta a su protagonista Ellie inició grabaciones a principios de año y recientemente han salido a la luz algunas imágenes que muestran parte de lo que podremos ver en la nueva entrega, sin embargo, lo que se ha podido observar ha causado controversia en los fanáticos de la serie, quienes piden a la productora de Max apegarse a la historia original.

De acuerdo a la historia contada en el videojuego, la nueva temporada deberá basarse en la mayoría de los fragmentos que dan un orden cronológico a la historia, esto debido a que la secuela tiene lugar varios años después de los hechos del primer título y los fans esperan que ese salto se refleje en el aspecto de los protagonistas.

A través del usuario Canadagraphs se compartieron en redes sociales algunas imágenes donde está Bella Ramsey, quien está caracterizada una vez más como la superviviente Ellie y a la actriz Isabela Merced como Dina, uno de los nuevos personajes que se incorporan en la historia y que desempeñarán un papel importante.

Foto/Canadagraphs

Aunque se desconoce el contexto de las escenas que fueron grabadas, algunos usuarios especularon diciendo que ese momento de la historia se sitúa al inicio de la campaña de The Last of Us: Part II, donde Dina y Ellie recorren el pueblo de Jackson o cuando parten a Seattle.

Bella Ramsey ha sido elogiada por sus fans y por la comunidad de The Last of Us, no obstante, en esta ocasión ha recibido comentarios hacia ella y la producción que se encarga de caracterizar a Ellie, el personaje principal de la historia.

“Supongo que no hay una brecha de 4 años en el programa, porque no parecen hacer ningún intento de hacer que Ellie parezca mayor”, comentó un fanático. “Me encanta su actuación en la primera temporada. Realmente espero que Max pueda envejecerla con CGI o algo así, porque esa cara de bebé no se ve bien si tratan de convencer a la audiencia de que Ellie tiene 19 años”, afirmó otro. “Respeto total para los actores, pero esos cambios dañan la historia”, dijo un tercero.

“Todos los comentarios que dicen que no parecen mayores olvidan a los jóvenes que son todavía las personas de 19 años. Además, no se trata solo de la apariencia. Estoy seguro de que transmitirá una personalidad más madura en comparación con la Ellie más joven. “Tengo algo de fe”, aseguró una persona en redes sociales.

Y tú, ¿qué piensas de esta decisión en el set de la nueva temporada?

SM