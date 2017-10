'The Shape of Water', la película más complicada que he hecho: Del Toro

El director mexicano Guillermo del Toro afirmó que su nueva cinta "The Shape of Water" ha sido la película más complicada que ha hecho y también la que más le ha gustado.

En entrevista durante la alfombra roja del estreno nocturno en el marco del Festival de Cine de Londres (LFF, por sus siglas en inglés), Del Toro señaló que mucho ha cambiado desde su exitosa cinta El Laberinto del Fauno (2006).

"No se hace uno viejo de a gratis. Se gana en experiencia, se gana en desilusión se gana en ilusión, es decir un balance bonito, doloroso a veces, pero creo que esta es una película, que es la que más me gusta, de hecho".

El cineasta, cuya cinta ganó el León de Oro en el festival de Venecia, aseguró que la reacción que está teniendo con la gente es muy poderosa.

"Es la película más complicada que he hecho", admitió Del Toro.

La historia está inspirada en la cinta "La Mujer y el Monstruo" (1954), un clásico de ciencia ficción en el que una criatura acuática se enamora de una mujer.

"A los seis años vi 'La criatura del lago negro' y me encantó. Yo pensé deberían de acabar juntos y no acabaron juntos y por eso hice la película".

Del Toro trabajó durante años con el gran reto de narrarla como si fuera un cuento de hadas -dirigido a los adultos y no a los niños.

"Lo importante era contarlo como un cuento de hadas y eso es lo que costó mucho trabajo y hasta el 2011 no tenía la solución. Desde el 2011 en adelante fueron cinco años para llevarla a la pantalla", comentó.

Elisa (Sally Hawkins) es una heroína muda que desarrolla de manera gradual una relación de amistad con una criatura marina -que se encuentra en cautiverio en un laboratorio militar en Estados Unidos.

Sally se comunica con el pez-humano con señas. La compasión se convierte en amistad y romance, hasta llegar a la unión física.

Del Toro señaló que la relación sexual "era necesaria" para explicar la historia.

"Es simplemente uno de los pasos que existen para el amor. Es la primera película donde hay una fuerza sexual abiertamente, potente y naturalmente y creo que era necesaria para la historia".

Por su parte el productor de la cinta, J. Miles Dale, alabó el trabajo del mexicano al afirmar que es "maravilloso, es un visionario y es único".

"Tiene una imaginación maravillosa y esto es 11 años después de El Laberinto del Fauno así que ha envejecido un poquito. Su humanidad, su sentido del humor, su increíble manejo del idioma inglés, su visión del mundo maduró durante ese tiempo".

Agregó que la cinta está cargada de humanidad, de mucha emoción y de sentido del humor y "fue un privilegio" trabajar en la película.

La cinta tiene lugar en plena Guerra Fría en Estados Unidos, en la que tanto rusos como estadunidenses quieren apropiarse de la criatura marina o destruirla.

Elisa es la heroína de la cinta que convence a su vecino (Richard Jenkins) y a su amiga y colega Zelda (Octavia Spencer) de salvar al hombre-pez en una historia emotiva que devela lo mejor y peor de los seres humanos.