The Oaths revela el secreto de su nueva canción "Dance With Me"

El grupo jalisciense The Oaths regresó a la escena musical con el lanzamiento de “Dance With Me”, en un intento por dar inicio a una renovación del grupo sin miedo a “volver a intentarlo”.

Si quieres vivir la experiencia, pues sigue la pasión

En entrevista Roy Gómez, vocalista de The Oaths, detalló que el tema es un concepto perfecto para “vivir la experiencia de lo que implica que, aunque te de miedo, aventarte a hacer las cosas”.

Añadió que la “renovación” de la banda es una “esencia” de experimentar nuevos caminos con “pasos más seguros” en la industria musical.

“Lo que finalmente cuenta en la vida es eso: no dejar pasar las cosas por el temor de perder lo que ya tienes seguro; si quieres vivir la experiencia, pues sigue la pasión”, subrayó Roy.

The Oaths promete nuevas canciones mes con mes

“Dance With Me” es el inicio de una lista de nuevos temas que The Oaths planea lanzar durante estas últimas semanas del año e inicios del siguiente.

No sabíamos que iba a venir el coronavirus

Según reveló Roy a EL INFORMADOR, se trata de un trabajo de alrededor de año y medio donde la banda probó cosas distintas en las ocho o nueve canciones que están preparadas para lanzarse. Sin embargo, algunas de ellas no se alejan demasiado del camino que ya habían trazado.

“Comenzamos a trabajar en la composición y hacer música nueva al mismo tiempo que tomábamos canciones que ya existían para los ´shows´. No sabíamos que iba a venir el coronavirus”, agregó.

Este modo de lanzamiento sigue a la nueva forma de consumir de la actualidad digital por streaming, donde “la accesibilidad está tan a la mano” que puede aprovecharse para conectar con la audiencia y disfrutar cada una de las canciones.

Una nueva versión de “Dance With Me”

Además de las sorpresas mensuales que The Oaths prepara, también se tiene programado un video musical para una nueva versión del tema.

“Inclusive la letra la modificamos para darnos esa libertad. Es lo que me gusta, no hay miedo de cambiar completamente”, añadió Roy. “Tenemos pensado otro para diciembre o enero”.

The Oaths quiere rediseñarse con artistas independientes

La nueva imagen de la banda tapatía implica un trabajo en equipo, y Roy dijo a este medio que una opción podría ser convocar de manera abierta a artistas visuales independientes o de cualquier otra corriente para colaborar con sus nuevos proyectos.

“Estamos abiertos a que el proyecto sea camaleónico o multimedial. A mí me parece que un proyecto artístico no debe de encajar en un molde, sino generar un espacio para colaborar con un escultor, artistas de circo o artistas gráficos”,

Finalmente, The Oaths adelantó que la banda se está preparando para realizar un concierto por streaming —algo que ha ido creciendo tras la llegada de la pandemia por coronavirus—, por lo que invitó a los fans a estar atentos de las redes sociales para más detalles al respecto.

Asimismo, invitó a escuchar la música de cualquier artista o grupo que ha lanzado nuevos temas durante este último año y que luchan contra la contingencia sanitaria por “sobrevivir”. “Hay que apoyar el talento local”, dijo.

“Haces lo que te apasiona y sacas esto con mucho amor, mucha esperanza y con ganas de que conecte con mucha gente”, concluyó.

A continuación "Dance With Me", el primer tema de la "renovación" de The Oaths:

