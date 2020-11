La banda jalisciense The Oaths se renueva con "Dance With Me"

The Oaths regresó después de un largo reposo con “Dance With Me”, tema con nueva voz y su sello electrónico, ecléctico y melódico.

Nos envuelve en un microdancing mientras nos llama a superar los miedos

De acuerdo con la banda jalisciense, “Dance With Me” forma parte de una renovación del grupo que, además, apuesta por lanzar nueva música mes con mes.

“La canción es un midtempo que nos envuelve en un microdancing mientras nos llama a superar los miedos”, dijo la banda.

El tema de The Oaths ya está disponible en las plataformas de streaming y YouTube.

The Oaths, conformada por Arturo la Madrid, Alfonso Fuentes y Roy Gómez, surgió en 2009 en Guadalajara.

