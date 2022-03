Christopher Lloyd, mundialmente famoso por dar vida al "Doc Brown" en la saga de "Volver al futuro", estaría en filmaciones finales para incorporarse oficialmente al mundo de "Star Wars", luego que The Hollywood Reporter confirmó que el actor tendrá un rol de suma importancia en la tercera temporada de "The Mandalorian", protagonizada por el chileno Pedro Pascal.

Con 83 años de edad, Christopher Lloyd sumaría una importante franquicia a su trayectoria, pues además de consolidarse en "Volver al futuro", también ha formado parte de otras marcas cinematográficas y televisivas de renombre como "Los Simpson", "Rick y Morty", "Los locos Addams" y "Star Trek", por ejemplo, ya sea con personajes protagonistas o participaciones especiales.

Medios como Deadline han puntualizado que la llegada de Christopher Lloyd a "The Mandalorian 3" se trataría de un personaje especial, aunque se desconoce si el conocido "Doc. Brown" estaría caracterizado con prótesis o maquillaje especial para ocultar su rostro en beneficio del personaje o si se presentaría más bien con vestuario y haciendo gala de sus interpretaciones faciales que también lo han distinguido; sin embargo, los fans también teorizan que su llegada a "Star Wars" podría enfocarse a un trabajo vocal para dar vida a un personaje animado como ya lo han hecho otras estrellas invitadas por pocos capítulos como Taika Waititi, quien prestó su voz para el droide IG-88.

Aunque no hay una fecha de estreno confirmada para el lanzamiento de "The Mandalorian", diversas filtraciones señalan que el rodaje ya está en marcha en California, considerando que si bien se estimaba que la nueva temporada llegaría a principios del 2022, los recuerdan que la producción había postergado sus planes ante diferentes escenarios, por un lado, ante los compromisos de su protagonista, Pedro Pascal, quien dando vida a "Din Djarin/Mandalorian", que también inició filmaciones para la adaptación del videojuego "The Last of Us", además de que en teoría Disney+ decidió reestructurar el guion inicial ante la salida de la actriz Gina Carano, que por comentarios polémicos de política y comparaciones con el holocausto, fue despedida por la productora, incluso, cancelando la serie individual que protagonizaría derivada de la línea narrativa de la primera y segunda temporada de "The Mandalorian".

