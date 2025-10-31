El pasado 23 de agosto de 2025, se estrenó la película animada KPop Demon Hunters , protagonizada por el trío musical de K-Pop HUNTR/X , compuesto por Rumi (vocalista principal), Mira (bailarina principal y coreógrafa) y Zoey (rapera principal) , con las voces de Arden Cho, May Hong y Ji-young Yoo , respectivamente. El grupo musical causó sensación en redes sociales y su música fue subida a plataformas como Apple Music , donde han causado revuelo a nivel internacional y se mantienen dentro el top 100 global, en las primeras posiciones.

Las artistas ficticias se ganaron el cariño del público gracias a la profundidad y sensibilidad de sus canciones, mismas que capturan la esencia de sentimientos como la amistad, la vergüenza y el orgullo de ser siempre uno mismo, aceptando todo lo malo, todos los demonios, todos los complejos que tenemos ante el mundo. HUNTR/X cuenta con un amplio grupo de fans a nivel internacional gracias a la conexión que las y los espectadores tuvieron con la película y su mensaje.

El grupo de K-Pop ya tiene sus canciones disponibles en Apple Music: Golden se encuentra en la posición número 3 de reproducción a nivel mundial, How It's Done se cuela en el lugar 25 y What It Sounds Like está en el peldaño 41. Este y más grupos de K-Pop están disponibles en la plataforma de Apple y podrás seguir disfrutándolos gracias a una increíble promoción.

Con Apple Music disfruta más de HUNTR/X

La música de estas artistas surcoeranas está disponible en Apple Music, la aplicación de reproducción de música y contenido audiovisual que cuenta con una atractiva promoción, donde las y los nuevos usuarios con dispositivos elegibles pueden acceder a dos meses de plan individual por un costo accesible: 9 pesos mexicanos por cada uno . La oferta se encuentra disponible hasta el 6 de noviembre.

En la actualidad, Apple Music es una de las plataformas de música más relevantes, ofreciendo a sus más de 430 millones de usuarios un vasto catálogo de canciones, además de su alta calidad de sonido, superior a la de Spotify.

Entre otros beneficios, el plan individual de Apple Music permite el acceso a más de 100 millones de canciones —sin anuncios—, la posibilidad de descargar canciones sin conexión, audio espacial y Lossless, además de recomendaciones personalizadas.

La oferta de Apple Music está dirigida a México, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y Panamá. Aprovecha la oportunidad dando clic en el siguiente enlace.

*Oferta por tiempo limitado para nuevos suscriptores que canjeen en dispositivos elegibles. El plan se renueva automáticamente a $129/mes hasta que se cancele. Se aplican términos y condiciones.

