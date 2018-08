“The Innocents”, un amor adolescente a prueba de todo

Hoy viernes 24 de agosto es el estreno en Netflix de la primera temporada de “The Innocents”, serie de ocho capítulos creada y escrita por Hania Elkington y Simon Duric, la cual tiene como protagonistas a las nacientes estrellas juveniles Sorcha Groundsell y Percelle Ascott, cobijados por la experiencia del histrión Guy Pearce. Tanto Sorcha como Percelle visitaron en días pasados la Ciudad de México para promocionar la serie y EL INFORMADOR conversó con ellos sobre este proyecto que los colocará frente a los ojos del mundo.

Ante la pregunta de si estaban preparados para la fama global, a partir de que la serie llegue a millones de hogares en el planeta, ambos se mostraron contentos con saber que “The Innocents” será un gran paso en sus carreras esperando que esto les abra puertas a otros proyectos. “Sobre este cuestionamiento, mi respuesta es no (risas), absolutamente no, no me siento preparada”, dice Sorcha, en tanto, explica Percelle que él disfruta la experiencia que está viviendo en este momento.

“No ha pasado todavía, de momento; hemos podido vivir el proceso (de rodar) y disfrutar de la experiencia. Estoy emocionado por el proyecto, porque lo hemos trabajado más de un año, es normal tener altas expectativas, pero al final del día intento bajarlas”. Señala que han puesto todo su corazón al show y espera tener respuesta positiva por parte de la audiencia.

“Esperamos que la gente alrededor del mundo reciba bien lo que hicimos, tenemos mucha confianza de que eso pase, el hecho de estar en México es un reflejo de que Netflix nos tiene confianza, estamos ansiosos por lograrlo, y lo que pase (después) y lo que suceda no va a cambiarnos (con respecto a vivir la fama)”, dice Percelle.

Sobre su paso por México y conocer un poco más del talento que se gesta aquí o personalidades nacionales que ahora son estrellas globales, Sorcha afirma ser una admiradora de Salma Hayek, a quien no sólo reconoce como actriz, sino como una empresaria que tiene su propia productora y hace sus proyectos. En tanto, Percelle dice conocer el trabajo de los cineastas Cuarón e Iñárritu y que para él sería un logro en su carrera trabajar con ellos o con alguna otra personalidad importante del cine que sume a su carrera.

Nada sobrenatural

Cabe señalar que “The Innocents” se rodó en locaciones de Inglaterra y Noruega y pese a que en la trama se retratan aspectos sobrenaturales, los actores dijeron no haberse dado cuenta de que sucediera algún suceso paranormal mientras se hacía la filmación; sin embargo, Sorcha sí se enteró que habían historias extrañas en torno a los lugares en los que estuvieron.

Más allá de “Romeo y Julieta”

Durante las semanas previas al estreno, se había difundido en medios que la pareja que hacen en pantalla sería una especie de “Bella” y “Edward” en “Crepúsculo” o tomando como inspiración la historia clásica de Shakespeare, “Romeo y Julieta”; sin embargo, los actores aclaran que la historia de sus personajes va más allá de lo que la gente espera.

“Yo creo que es un buen punto de referencia la historia de Shakespeare para plantearse un poco sobre qué ofrecerá el show, pero creo que hay más elementos y mensajes por descubrir”, detalla Sorcha; en el mismo sentido, lo deja claro Percelle, “no es sólo un show que habla del amor adolescente, también se señala el valor de la identidad; en pocas palabras, la audiencia explorará otras cosas que harán que la gente se interese más”.

Un amor que surge del terror

En la trama que gira entre lo sobrenatural y el encontrar la propia identidad, Sorcha Groundsell y Percelle Ascott interpretan a los adolescentes “June” y “Harry”, respectivamente, quienes se sienten exhaustos por la vida rutinaria de sus familias, cada una con sus complejidades, hecho que a ellos los asfixia, por lo que deciden escapar juntos.

Sin embargo, a pocas horas de haber huido de sus casas, todo cambiará de forma intempestiva. Y es que “June” descubrirá que tiene la habilidad de cambiar de forma. Ese poder nuevo y extraño parece incontrolable, hasta que un especialista —“Halvorson”— (Guy Pearce) revela que “June” no está sola, hay otros como ella.

Sobre este don que tiene “June”, Sorcha señala que ella podría disfrutar tenerlo en la vida real, siempre y cuando no tenga que pasar por lo que vive su personaje: “Es difícil pensarlo como un don, porque en el show no es obviamente una decisión que tenga en el personaje; es algo muy traumático y emocionalmente confuso estar así, en el cuerpo de otra persona sin que nadie te lo advierta”.

A lo anterior agrega: “Supongo que de la manera en el que se retrata (este don) —en el show— no es algo que alguien disfrutaría, pero si pudiera ser de manera casual y sin ninguna consecuencia, creo que sería genial; sin embargo, en la serie nunca se trata de un poder fantástico… En realidad es algo muy aterrador, es una condición médica”.

El médico “Halvorson” conectará con “June” y le prometerá curarla y reunirla con su madre, quien parece ser quien le heredó este poder que en la serie la consume. En ese sentido será “Harry” un apoyo incondicional para “June”, a través del amor que siente por ella, le ayudará a encontrar las respuestas que necesita.