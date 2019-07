"The Burnt Orange Heresy" de Capotondi, cerrará Festival de Venecia

#BiennaleCinema2019 Art and underworld in #Venezia76’s closing movie! On September 7th the world premiere, #OutofCompetition, of “The Burnt Orange Heresy” by #GiuseppeCapotondi with #ClaesBang, #ElizabethDebicki, #DonaldSutherland and @MickJagger → https://t.co/YJAKysNshj pic.twitter.com/LXkopRp4Dl