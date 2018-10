Thalía practica yoga y luce su figura

La cantante y actriz mexicana Thalía compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se observa su habilidad practicando yoga.

La cantante de 47 años luce su figura con diversos movimientos mientras se escucha la canción "Piel canela" del trío "Los Panchos" como música de fondo.

Junto al video, que en pocas horas ha alcanzado miles de "Me gusta", la intérprete escribió:

"Conectando cuerpo, mente y alma. ¡Yoga, mi gran aliada en la vida! ¡Respira! Making a body, mind and soul connection. Yoga... my ally in life! Breathe! #om #yoga #body #selflove #breath #lospanchos #pielcanela".

Hace unos días, Thalía celebró en sus redes haber alcanzado 10 millones de views del video de "Lento", en el que también participa Gente de Zona.

En el material, la cantante aparece en body y muestra su torneada figura.

JM