Tennis, un par muy musical

El grupo Tennis se presentará por primera vez en México con todo su show en vivo. La cita es la primera edición del Corona Capital Guadalajara (sábado 7 de abril). Conformados por Alaina Moore y Patrick Riley, el dueto lanzó en 2017 su cuarto álbum de estudio: “Yours Conditionally”.

Pero su repertorio no se limitará a las novedades, como nos contó Alaina vía telefónica: “Creo que vamos a tocar los sencillos de cada disco, y canciones nuevas del disco. Me gustan los sets para los festivales: tocamos las canciones más movidas”.

Las canciones de su nuevo álbum fueron creadas justo como escribieron su primer disco: en altamar, desconectados del mundo. La cantante nos platicó sobre la decisión de componer de esa manera: “Salimos de nuevo en un viaje en barco. Estábamos un poco agobiados por la industria musical, sobre todo luego del lanzamiento de nuestro anterior disco a ‘Yours Conditionally’ (‘Ritual in Repeat’, de 2014). Decidimos recrear la misma buena experiencia que tuvimos al escribir ‘Cape Dory’, nuestro primer disco. Nos desconectamos del mundo, literalmente. No teníamos internet, ni nada en el barco. Es positivo: así nos centramos en lo que nos gusta y nos interesa, la música que nos hace feliz, para luego inspirarnos”.

En este periplo por las aguas internacionales, los dos integrantes de Tennis pasaron por el Norte de México, del lado del Pacífico: “Navegamos hasta México, algo que nunca habíamos hecho. Fuimos al Mar de Cortés, sólo lo conocía por libros. Vi imágenes que parecían una mezcla entre el desierto de Arizona con el agua cristalina mediterránea. Nunca había visto algo así. De San Diego fuimos a Cabo, luego a La Paz. Fue nuestra primera vez en esos lugares. Al llegar a Cabo llevábamos un mes en altamar, y resultó que era spring-break: muchos turistas estadounidenses borrachos en la playa. Pasamos dos días allí y nos fuimos a La Paz, donde pasamos dos meses, luego San Juanico. Es hermoso, acogedor. Pasamos dos semanas, escribimos casi todo el disco allí”.

La pareja quedó fascinada por estos lugares, al grado que pronto volverán: “Nos encantó tanto el Mar de Cortés que vamos a regresar en invierno. Ya tenemos un barco diferente, un poco más grande. El otro era más pequeño, apenas cabíamos: no había espacio para los instrumentos. Ahora ya podremos llevar la guitarra, un teclado pequeño”.

Unidos por el amor

Además de compartir los créditos en Tennis como compositores e intérpretes, Alaina Moore y Patrick Riley son pareja sentimental, una peculiaridad dentro de la industria de la música: “Es una relación interesante, casi desde que nos conocimos y nos fuimos amigos. Nos hicimos inseparables. Prácticamente no nos hemos separado desde entonces: rara vez pasamos días alejados. Sé que para muchas parejas no funciona así, pero así es como hemos vivido y cómo nos hemos relacionado. Es raro no estar juntos. Hasta tenemos solo un teléfono celular, del que hago esta entrevista. No necesitamos dos”.

Para Alaina, el proyecto musical de Tennis tuvo éxito gracias a esa manera de relacionarse: “Creo que la naturaleza de nuestra relación hizo posible que podamos hacer música. Es difícil colaborar con tu pareja en algo tan personal y frágil como la escritura de canciones. Es un proceso que involucra egos, puntos de vista, gustos. Patrick y yo no siempre estamos de acuerdo en la dirección que debe tomar Tennis o la música. Abordamos el tema desde la confianza: privilegiamos nuestra relación sobre la música. Si en verdad estamos en desacuerdo ahí lo dejamos. Así sabemos que una idea o una canción no funcionan. Eso nos ha permitido tener a Tennis por ocho años: llevamos juntos 10 años ya. Es algo único, la mayoría de parejas en el rock están condenadas a la ruptura”.

A pesar de ser muy unidos, sus gustos musicales son muy variados, según platicó Alaina. Pero gracias a eso han podido definir un sonido único para Tennis: “Ha sido coincidencia. Tenemos gustos muy diferente, son pocas las cosas en las que coincidimos. Los terrenos en los que estamos de acuerdo musicalmente son tan limitados que nos obliga a hacer música que suene propia. A los dos nos gustan cosas como los Beach Boys, grupos de voces femeninas, también nos gusta la música psicodélica de los setenta como King Crimson, o los Beatles, Carol King… En esa pequeña lista nos ha ayudado a hacer nuestra música propia”.

Dueños de su espacio

Desde su último disco la pareja comparte también una nueva empresa, la disquera Mutually Detrimental: “Decidimos crear nuestra propia disquera porque queríamos libertad absoluta. Patrick es un muy buen hombre de negocios, y hemos estado involucrados en la administración de la banda desde el principio, él incluso agendó toda una gira. Se mete mucho, y lo hace bien”.

“Aprendimos mucho de las disqueras donde estuvimos. Supimos que se puede hacer mucho con poco dinero, si lo enfocamos. Sabíamos que se podía hacer, y lo hicimos: con la mitad del dinero invertido en un disco ya hicimos más cosas de las que hacíamos antes. Fue una decisión de negocios al principio, pero también creativa: no queríamos a alguien en una oficina que nos dijera si alguna idea era buena o no. Además, no fundamos una banda para tener un montón de jefes, no queremos otros jefes, a nadie que nos diga qué hacer con nuestra música”.

Hora del show

Tennis se presenta en el Corona Capital Guadalajara, sábado de 7 abril, en Foro Alterno. Boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster: $980 pesos entrada general; $2 mil 230 pesos en zona VIP.