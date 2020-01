Tengo los ovarios para defenderme de quien sea: Danna Paola

A raíz de la polémica que se desató alrededor de Danna Paola después de defenderse de Gibrán, uno de los concursantes de La Academia que la llamó "culera", la cantante invitó a la gente a ser menos hipócrita y dejar de fingir cuando algo no les parezca bien.

Danna tomó sus redes sociales para lanzar un mensaje a través de las historias de Instagram donde explicó, ya con la cabeza más fría, que muchas personas no la conocen en su forma de ser ni en su carrera y creen conocerla sólo por verla en televisión.

Además compartió que por mucho tiempo se le enseñó a que "calladita se ve más bonita", cosa que ya no piensa hacer.

"El que esta noche en el programa haya hablado así y me haya defendido de esta manera para muchos fue muy simpático y hay cantidad de memes, pero para otros no tanto y va de más. Pero estas reacciones no son de ahora, así he sido siempre pero me he contenido y no sabía cómo expresarme, pero eso no quiere decir que no tengo humildad, que soy soberbia o que se me subió mi personaje a la cabeza, porque no es así", señaló Danna Paola.

"La gente que realmente me conoce sabe que soy muy sincera y la humildad es lo más importante para esta carrera, pero sí tengo los ovarios para defenderme de quien sea, por lo más mínimo que suceda, y creo que todos debemos aprender a darnos nuestro lugar en algún momento".

La actriz de "Élite" compartió que a lo largo de su vida ha recibido críticas e insultos además de sufrir bullying y machismo, por lo que ha aprendido a no quedarse callada.

"Aprendí a que no me subestimen nunca más, ni por ser mujer ni por estar joven, porque sé cuánto me ha costado llegar hasta donde estoy, porque nadie me ha regalado nada, y el aguantar tantas veces tanto cansa, con todo y las altas y bajas que he tenido en mi carrera aquí sigo y he sabido hoy darme a respetar con quien sea y donde sea".

jb