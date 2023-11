A través del canal Unicable, recientemente se estrenó la segunda temporada de “Archivo Muerto”, serie de ficción que explora casos de interés de la audiencia desde el suspenso, el drama y el thriller policíaco bajo la conducción del actor Rafael Sánchez Navarro.

La segunda temporada consta de 15 capítulos de una hora y aborda temas como la transfobia, el acoso psicológico, la tolerancia, la superstición, el abuso sexual, la eutanasia, las sectas y el maltrato a la tercera edad, entre otros tópicos. El concepto se basa en una idea original de Sergio Sánchez Suárez, Andrónico González y Eli García bajo la producción ejecutiva de Luis Luisillo.

Cada viernes se estrena un episodio distinto. Este 3 de noviembre se transmitirá el capítulo cinco a las 22:30 horas, con repetición los domingos a las 20:00 horas y los lunes a las 22:30 horas. A propósito de esta segunda temporada, Rafael Sánchez Navarro conversó con EL INFORMADOR.

“Estamos muy contentos y muy orgullosos todos los que participamos en el proyecto porque estamos estrenando esta segunda temporada, la cual veo como un premio debido a que la primera temporada funcionó”. Recuerda que cuando se embarcó en este concepto apenas alcanzó a terminar las grabaciones cuando llegó la cuarentena por el COVID-19.

Y ahora también Rafael sabe que los primeros capítulos de la segunda temporada que ya han salido, han sido favorecidos con la buena recepción que les ha dado la audiencia. “Yo también estoy viendo los capítulos de estreno, cada viernes estoy muy atento”.

Rafael señala que ser el presentador de esta emisión de unitarios es un ejercicio importante porque le toca hacer una reflexión al final de cada uno, “los cuales también cuentan con la participación de especialistas que hablan de los casos que se están abordando en cada capítulo. Entonces, yo creo que eso es importante y valioso para el público”.

Refrenda que se siente muy orgulloso de formar parte del programa, “ha sido un proyecto muy comprometido que habla de cosas que son importantes para la sociedad, esto es ficción, pero basada en temas que nos atañen a todos y por eso es que el público ha respondido tan bien, tanto a la primera como a la segunda temporada (de ‘Archivo Muerto’)”.

Para quienes no lo tengan presente, recuerda Rafael que cuando inició su carrera en el entretenimiento, fue precisamente como conductor de programas musicales compartiendo el micrófono con Daniela Romo, Liliana Abud y Verónica Castro, “pero llegó un momento en el que preferí ya no hacerlo porque acaba diciendo cosas que no eran mías, que no me identificaba con ellas, por lo que dejé por la paz la conducción, pero decidí regresar a ella, primeramente por trabajar, y (por el gusto de hacerlo) con Sergio Sánchez Suárez y Luis Luisillo, además de que ha sido importante para mí el poder hablar de temas que son importantes para la sociedad”.

Destaca que hoy día la televisión es más abierta y puntual para hablar de temas como estos que se abordan en “Archivo Muerto”, sobre todo en un momento tan competido donde son muchas las plataformas que ofertan contenidos diferentes para captar la atención del público, lo que hace que se diversifiquen las temáticas.

Capítulos de la segunda temporada

“Club de caballeros”. “Faltas a la moral”. “Una familia muy normal”. “Noche buena”. “Dr. Psiquiatra”. “Dulces sueños”. “Cría cuervos”. “Anzures”. “La pareja del año”. “Amor por la camiseta”. “Deja tu like”. “Las puertas de Nirvana”. “Banderazo”. “Bajo puentes”. “El anzuelo”.

CT