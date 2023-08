Recientemente los televidentes le dijeron “adiós” a “La Casa de los Famosos México”; y ahora es el turno de decir “hola, ‘Hotel VIP’”. Y es Roberto Palazuelos quien toma la estafeta de la exitosa racha de los realities de Televisa con este nuevo formato que reúne a 16 celebridades que enfrentarán retos físicos y mentales en un contexto de drama, diversión y dilemas existenciales. “Hotel VIP” se estrena hoy 16 de agosto, por Canal 5, en punto de las 20:00 horas. Aunque todo el reality ya fue grabado, de lunes a viernes se podrán ver galas totalmente en vivo.

A propósito del lanzamiento, el llamado “Diamante Negro” habla con EL INFORMADOR sobre su experiencia de ser el conductor principal de la emisión donde comparte cuadro con la regiomontana Karina Banda: “Este es un concepto muy padre, yo en lo personal lo disfruté mucho, pero no fue fácil hacerlo, estuvo pesado, nos tocó trabajar a muy altas temperaturas, entre 42 y 45 grados a las afueras de Buenos Aires, Argentina”. De hecho, el formato original se gestó en el país sudamericano y en México se hará la primera versión de éste.

“Son 16 famosos, los cuales tendrán que formar dos equipos que competirán en diversas pruebas físicas; quienes ganen, se quedan a disfrutar del lujo del hotel… Pero hay un pequeño problema, el hotel no tiene empleados, así que el staff de servicio será quienes pierdan. De esta forma, los ocho que pierden tienen que trabajar en un hotel bastante grande, exigente, lujoso y en perfecto estado. Además, al final de cada semana, habrá un duelo de eliminación que determinará quién será expulsado del hotel. Los desafíos pondrán a prueba la convivencia y la personalidad de los participantes en una experiencia única”.

Es ahí donde entrarán en juego las emociones y las venganzas por ser staff o ser huésped: “Primero estaban de grandes amiguitos todos, pero después comenzará a ponerse la cosa dura. Hay que recordar que los artistas tienen egos”, y esto será un punto que desate conflictos porque habrá quienes rivalicen, “esto dará un contenido muy diferente a otras emisiones con un concepto nuevo, pero sin dejar de ser un reality”.

Expresa Roberto que aunque él no estaba en el hotel todo el tiempo, en su camerino tenía pantallas para ver lo que los famosos estaban haciendo. Luego, en interacción con ellos, tenía que decirles lo que estaba bien, lo que estaba mal y lo que estaba por llegar. Sobre el papel que tomó como conductor, confiesa: “Fue una relación muy cool donde sí sabían que había cierta autoridad, pero también una amistad y unas ganas de divertirnos, lo más importante era aprender a ser hoteleros, pero también a generar contenidos padres”.

Anécdota para recordar

A varios de los participantes Roberto los conoce muy bien, como a Jorge “El Burro” Van Rankin, con quien tiene una gran amistad y a ambos la producción les llamó la atención: “Resulta que en la parte de atrás de mi camerino, por una ventanita de un baño, descubrimos que daba a la cabaña del staff y pues ahí el empleado eterno era ‘El Burro’, quien no tenía suerte. Y de repente los empleados sufren un poco más en cuanto a las comodidades, la comida y todo el rollo. Entonces, yo por ahí le aventaba alfajores, le pasaba tortas de carne y hasta vino, pero nos atoraron y se armó todo un rollo. Me mandaron a tapar mi ventana, a ‘El Burro’ lo reprimieron y a mí me metieron al cuartito oscuro para decirme que tenía que olvidarme de la amistad”.

La experiencia

Roberto tiene gran experiencia en el ramo hotelero, por lo que los participantes siempre estaban pendientes de la retroalimentación que les daba. “Yo les decía que no sólo se trataba de echar relajo y de competir, sino que se trataba de una escuela de hotelería. Inclusive se les iba a evaluar constantemente y si tenían una buena calificación, les llegarían cosas buenas, pero si no, les llegarían cosas malas. Así que sí tuvieron que echarle muchas ganas en ese aspecto”.

La industria del servicio y la calidad es muy exigente. “Sobre todo es una actividad que requiere de sensibilidad y de buen gusto, porque hay que entender que la hotelería es el arte del detalle y la gente paga el lujo para tener experiencias bonitas”.

En cuanto a la dupla con Karina Banda, destacó el gran profesionalismo de la regiomontana, quien labora en Univision. “No solo es talentosa y es profesional, además es una compañera lindísima. Hicimos una amistad muy bonita”.

Integrantes del “Hotel VIP”

Burro Van Rankin (conductor).

Manola Diez (actriz).

El Chevo (comediante).

Gomita (influencer).

Martha Figueroa (periodista).

Colate (empresario, ex esposo de Paulita Rubio).

Pee Wee (cantante).

Mariana Ávila (actriz).

Silverio Rocchi (ex futbolista).

Natália Subtil (modelo).

Roberto Tello (actor).

Tefi Valenzuela (modelo y cantante).

Christian Estrada (modelo, ex novio de Ferka).

Vielka Valenzuela (actriz).

Fer Sagreeb (conductor).

Ligia Uriarte (actriz).

Concursantes, conductores y productores del “Hotel VIP”. EL UNIVERSAL

¿Es una desventaja estrenar después de “La Casa de los Famosos México”?

Comparte Roberto que desde su perspectiva es una gran ventaja salir al aire después que “La Casa de los Famosos México”; “de hecho, estuve en el último día de ese reality y Galilea Montijo me entregó la estafeta a mí. Esto es una gran ventaja porque nos dejan un rating altísimo, que estoy seguro que también lo mantendremos nosotros porque nuestro producto es impresionante”.

La racha de éxito de los realities ha tocado de nuevo en la televisión abierta: “Estuve con los altos directivos de la empresa y estábamos platicando de cómo los realities han regresado de una manera fuertísima a la televisión, hemos visto éxitos de otras empresas también”.

Recuerda que él estuvo en “Big Brother”, en el 2003, cuando este tipo de shows conquistaron la pantalla. “Estamos hablando de que 20 años después, estos formatos regresan de nuevo para ser un éxito”. Sin embargo, a él ya no le interesa concursar como participante, “es una experiencia increíble para vivirla una vez, pero te sometes a un rollo psicológico muy fuerte, te expones demasiado y ahí dentro en el hotel, por ejemplo, las competencias son durísimas”. Finaliza al decir que en “Hotel VIP” habrá de todo para deleite de la audiencia.

La experiencia de vivir en el hotel

El cantante Pee Wee es uno de los famosos que estará participando en el “Hotel VIP”. En entrevista con EL INFORMADOR comparte sus vivencias: “Es una gran experiencia para mí. Honestamente, creo que el público lo va a disfrutar muchísimo, no sólo por la parte de la convivencia, porque hay muchos realities que se enfocan en eso. A mí lo que me llamó la atención de ‘Hotel VIP’ y el principal motivo para formar parte del elenco fue por los desafíos y las competencias, el brincar, el correr, el tirarte al lodo y al agua. Así que por esa parte yo creo que el público va a gozar el programa, porque nosotros también lo hicimos; así que creo que esa energía que le metimos al reality va a conectar con la audiencia”.

Pero en estos shows el drama es importante y sentirse vulnerable será una constante para todos los participantes. Expresa Pee Wee que al estar en un formato así, no hay comunicación con el mundo exterior; a él le afectó, por ejemplo, no tener comunicación con sus padres y sus hermanos. “Sí he hecho realities en mi carrera, pero nunca del estilo donde te quitan el teléfono y adiós, hasta que salgas, así que por esa parte sí fue un poco difícil para mí. También aproveché para desahogarme y que el público sepa lo que ha pasado últimamente en mi vida. Siempre se ha sabido que soy una persona que respeto mucho a mi familia y a los cercanos a mí, no siempre ando posteando en las redes sociales sobre ellos, pero creo que me funcionó mucho el desahogarme”.

En cuanto a la convivencia con las demás celebridades, expresa que él se llevó bien con todos. “Soy una persona tranquila que me gusta llevar las cosas en son de paz y pasarla bien. Obviamente cuando estás encerrado, pues todos se convierten como en hermanos y llegas a discutir y a tener ciertos momentos de frustración por los juegos o porque alguien está haciendo menos trabajo que otros, así que tú lo notas. Me llevé bien con todos, pero sí hay momentos de mucha frustración por parte de todos en algún momento”.

Sobre la dinámica para ser huésped o staff, comparte Pee Wee que hay desafíos en equipo y otros de manera personal. “Conforme vayas perdiendo, peor la vas a pasar”.

Expresa que tras las pruebas, aprendió de todo, “salí hecho todo un chef”. Además, también resalta que tanto Palazuelos como Karina fueron conductores muy profesionales, “le pusieron gran seriedad a la cosas. Karina estaba más involucrada que todos nosotros en los juegos, ella estaba enterada de todo. Y con respecto a Roberto, nosotros nos teníamos que cuadrar cuando éramos staff porque él tiene experiencia en tener hoteles, sabe muy bien cómo se deben de llevar a cabo las cosas en un hotel”.

Resalta que cuando le tocaba ser huésped, a veces notaba que no todo estaba bien y también lo instaban en el show a ser exigente, que tenía que decir lo que se había hecho mal.

El programa llega días después del éxito que resultó “La Casa de los Famosos México”, y este hecho Pee Wee no lo ve como una desventaja, “nuestro programa es distinto, hemos estado atentos al éxito que tuvo ese reality, pero creo que nuestro programa va a conectar mucho con el público porque los juegos y los desafíos lo van a enganchar”.

Aunado a su participación en el reality show, Pee Wee comparte que seguirá con su gira de grandes éxitos por sus 20 años de carrera, mientras continúa su colaboración con el “2000’s Pop Tour”; cabe recordar que llegará con ese concepto al Auditorio Telmex el próximo 10 de noviembre.

El cantante comparte que disfrutó del reality. EL UNIVERSAL



CT