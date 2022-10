A pesar de que ya se había confirmado la participación de Anette Michel y Marjorie de Sousa para la nueva producción de Juan Osorio, El amor invencible, resulta que finalmente ninguna de ellas estará en la nueva telenovela.

Hace algunas semanas el realizador había revelado que ambas actrices ya estarían en su nueva telenovela, incluso ya había algunas pláticas con ellas. Sin embargo, después dijo que no estarán. "Todavía no es un hecho, a mí me encantará poder hacerlo, esperemos que sí, estamos viendo unas fechas que tenía en el inter comprometido, si todo se da, para mí será un placer trabajar con el señor", dijo Anette en tiempo reciente.

Sin embargo, ahora ninguno de los tres famosos han aclarado qué fue lo que sucedió, pero lo que sí es que Angelique Boyer dio a conocer que ella entró a trabajar en este melodrama. "Hoy fue un gran día, iniciamos con esta historia que me tiene atrapada. Gracias Juan Osorio por darme a Leona Bravo, gracias por reunir a este equipo", señaló la novia de Sebastián Rulli en redes sociales.

Osorio pide discreción

Osorio, por su parte, dentro de las instalaciones del Centro de Educación Artística de Televisa platicó que por estrategia se empezará a grabar la novela en la Ciudad de México a partir del 7 de noviembre; en agosto se comenzó la preproducción. "Tuvimos que rectificar la corrección del inicio de la historia porque nos atrasamos, el equipo literario tiene que volver a decidir por qué razones metimos a ciertos actores, estamos al aire el 12 de mayo".

Se empezarán a grabar 50 capítulos, las primeras dos semanas se trabajará con una línea de trabajo y espera que así se logre tener una mejor productividad, si no se tendrá un plan B.

Adelantó que todavía no puede revelar el nombre de todo los actores, pidió discreción para quienes se encontraban en su junta, a quienes les dijo que podían tomar una foto de estos actores.

"Les pido que sea con la mayor discreción porque todavía no es el momento de dar a conocer a todo el elenco, el triángulo que más nos gusta es (el de los personajes) 'Gael', 'Adrián' y 'Leona'".

VS