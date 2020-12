Technicolor Fabrics mira al pasado de “Bahía Santiago”

Estar alejados de los escenarios logró poner nostálgicos a los músicos de Technicolor Fabrics, quienes optaron por echar una mirada al pasado a través de uno de los discos más emblemáticos de su trayectoria: “Bahía Santiago”, con el que Juan Pablo Corcuera (voz), Yogui (guitarra), Dan Salazar (teclados) y Joaquín “Joako” Martínez (bajo), brindan nuevas lecturas sonoras a la esencia de la banda tapatía.

Joako señala que Technicolor ya se encuentra en la producción de lo que será su nuevo álbum inédito, pero ante la suspensión de conciertos y analizando las posibilidades que la banda tenía para mantenerse activa a raíz de la pandemia, decidieron unir talentos con artistas que dan un toque diferente a la lírica retrospectiva que ha caracterizado a la agrupación.

“Queríamos darle una nueva cara a canciones de un disco que ha sido muy exitoso para Technicolor, fue un disco que nos puso en la mira con más fuerza desde 2015 que salió. Se nos ocurrió hacer colaboraciones con amigos artistas para festejar estos cinco años. Todo fue a raíz de la pandemia, fue algo muy espontáneo que salió en el estudio platicando”.

De esta manera es como Technicolor Fabrics ha revelado poco a poco lo que es la nueva entrega de “Bahía Santiago Revisitado”, en la que se suman voces como Vanessa Zamora en “Volver a comenzar”; Denise Gutiérrez (Hello Seahorse!) en “Desde el mar”; Daniel, me estás matando con “Globos”; en tanto que Esteman participa en la canción de “Fuma”.

“Son nuevas versiones vocales, suprimimos la voz de Juan Pablo en estas canciones y dejamos que estos nuevos colaboradores las interpretaran a su manera con sus tonos y estilos, que cada quien lo adoptara, todos dijeron que sí. Salieron cosas muy bonitas y espontáneas. Bahía Santiago habla de revivir la infancia”.

Joako puntualiza que “Bahía Santiago Revisitado” ha significado la oportunidad de establecer relación con artistas con los que no habían colaborado: “A Esteman lo conocíamos, pero no de manera tan cercana como fue con esta colaboración, a Daniel, me estás matando, tampoco los conocíamos, esta nueva música nos hace tener nuevos amigos”, finaliza.

SABER MÁS

Lo básico de su carrera

Aunque breve, la discografía de Technicolor Fabrics es rica en calidad, siempre bordeando los caminos del funk y el rock electrónico. Destacan materiales de larga duración como “Run… the sun is burning all your hopes” (2008), “Ideas” (2011) y “Presente” (2019).

También cuentan con EP’s como “Cada mes y medio” (2013) y “Fuma” (2016).

JL