Las 10 canciones que el mundo cantó en 2020

Este 2020 ha sido uno de los años más atípicos de la historia debido a la pandemia por COVID-19.

Fueron varios meses de aislamiento en donde el público consumió de manera masiva series y películas en streaming, pero también mucha música: se potencializaron las plataformas digitales y los artistas tanto nacionales como internacionales semana a semana publicaron nuevos temas.

YouTube es la plataforma por excelencia para reproducir videoclips y la presencia latina estuvo muy fuerte en las listas de reproducciones globales, destacando figuras como: J Balvin, Maluma y Bad Bunny, pero también la presencia femenina tomó gran impacto con estrellas como Dua Lipa, Lady Gaga y la agrupación Black Pink. A continuación el conteo de las 10 canciones más populares y con más reproducciones en esta plataforma.

1.- “Life is good” de Future con Drake: El 9 de enero del 2020, Future en colaboración con Drake subieron a YouTube el videoclip “Life is good”, que al día de hoy sobrepasa las mil 344 millones de reproducciones. El hip hop y el rap siguen siendo los géneros por excelencia en Estados Unidos y varias regiones del mundo.

2.- “How you like that” de BlackPink: La girlband de k-pop, BlackPink, que ha sido todo un suceso en los charts globales y cuya popularidad la ha hecho colaborar con figuras como Lady Gaga, Cardi B y Selena Gómez, el pasado 26 de junio publicó el videoclip “How you like that” el cual supera las 686 millones de reproducciones.

3.- “Dynamite” de BTS: La boyband de k-pop más popular del mundo es BTS, quien no solo ha batido records en la música, también con su documental “Break the Silence: The Movie” que generó miles de mensajes en Twitter. El 20 de agosto publicó la alineación en YouTube “Dynamite” y a la fecha tiene casi 681 millones de vistas.

4.- “Yummy” de Justin Bieber: Año nuevo, vida nueva. Luego de superar problemas de salud. Justin Bieber regresó al ruedo musical con la canción “Yummy”, cuyo video compartió el 4 de enero del 2020, a la fecha, el clip está por llegar a las 546 millones de reproducciones.

5.- “Hawái” de Maluma: El astro colombiano Maluma hizo del despecho una fortuna, en “Hawái” le reclama a la dama en cuestión el dejarlo por otro presumiendo una relación “fake” en Instagram, parece que la trama hizo que se identificaran millones de personas. El videoclip se estrenó el 29 de julio pasado y goza de más de 530 millones de vistas.

6.- “Agua” de J Balvi y Tainy: La canción principal del soundtrack de la cinta “Bob Esponja: Al rescate” fue “Agua” de J Balvin y el productor musical Tainy. El tema se estrenó el 15 de julio de 2020 y está por alcanzar las 494 millones de reproducciones en YouTube, pocas veces sucede que el tema de una película cause tanto furor.

7.- “Tattoo Remix” de Rauw Alejandro y Camilo: El puertorriqueño Rauw Alejandro y el colombiano Camilo se anotaron un hit al darle la vuelta a la canción “Tattoo” y refrescarla con un sonido más pop y caribeño. El tema fue publicado en YouTube el pasado 9 de julio y sobrepasa las 438 millones de reproducciones. Sin duda, la unión hace la fuerza.

8.- “Ice cream” de BlackPink con Selena Gómez: El pasado 27 de agosto, la banda de chicas de k-pop, BlackPink publicaron el videoclip “Ice cream” en colaboración con Selena Gómez, en donde los tonos pastel en secuencias melosas conquistaron a la audiencia. A la fecha, el video supera las más de 433 millones de vistas.

9.- “Yo perreo sola” de Bad Bunny: Rompiendo las reglas del género, Bad Bunny vistió de mujer en su videoclip “Yo perreo sola” para lanzar una advertencia a los hombres que se propasan con las chicas cuando éstas sólo quieren bailar solas en el antro. El clip lo publicó el 27 de marzo y sobrepasa ya las 432 millones de vistas.

10.- “Vida de rico” de Camilo: El amor que Camilo siente por su esposa Evaluna Montaner le ha redituado a gran escala. El pasado 21 de septiembre publicó su cumbia urbana “Vida de rico” donde su mujer es la protagonista y el clip está por alcanzar las 340 millones de reproducciones.

MÁS ÉXITOS

Otros videos con excelente recepción son: “Blinding Lights” de The Weeknd con 304 millones de reproducciones; “WAP” de Cardi B y Megan Thee Stallion con más de 304 millones de vistas; “Break my heart” de Dua Lipa con 291 millones de reproducciones; “Safaera” de Bad Bunny, Jowell y Randy con 276 millones; “Rain on me” de Lady Gaga y Ariana Grande con 257 millones de vistas y “Say so” de Doja Cat con 250 millones de reproducciones.

JL