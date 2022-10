Tecate Coordenada convocó a 43 mil asistentes

Ayer sábado, en el Valle VFG, se desarrolló la segunda jornada del Tecate Coordenada 2022, la cual reunió a 23 mil personas, según datos de los organizadores, dando como resultado, por los dos días del festival, un total de 43 mil asistentes, los cuales se reunieron para ver a un variopinto elenco que iban del rock al pop, sin dejar de lado la cumbia o el rap.

Jornada sin contratiempos

Cabe señalar que el segundo día de actividades del Coordenada arrancó sin contratiempos y muy fluida, desde las 15:00 horas. Technicolor Fabrics y Fran fueron parte del elenco que les dio la bienvenida a los asistentes.

El tráfico a esa hora fue constante, pero fluido. En las inmediaciones el piso estaba húmedo por la lluvia que cayó el viernes, en el primer día de actividades.

De hecho, había zonas con lodo considerable, y aunque el calor en ese horario hizo de las suyas, también el viento fue templado. Ya cerca de las 20:00 horas había bajado la temperatura.

Technicolor Fabrics musicalizó la jornada con las canciones: “Nunca es tarde” y “Mejor que nadie”; mientras tanto, Fran cantó los temas de su primer disco “Ciencia Fricción”.

El rapero Lefty SM también tiró sus barras y su flow en temas, como: “Ando al millón” y “Un ratito”.

Voces femeninas toman el escenario

Las mujeres son poderosas, de eso no cabe duda, así lo refrendaron las cantautoras Carla Morrison y Amandititita.

Las estrellas se presentaron en punto de las 19:05 horas, Carla en el escenario “Tecate Original" y Amandititita en el escenario “Jalisco”, ésta última con su anarcumbia conquistó al público reunido, abriendo su participación con canciones, como: “Güera Televisa”, “La Criada” y “Viernes de quincena”.

La compositora dijo que no pensó que viniera el público a verla, “todavía no me la creo”, pero los asistentes bailaron con ella entregándose por completo. Resaltó que a veces le critican sus temas por el contenido social que ofrecen, “pero si no les gustan mis canciones, cambien la realidad”. Entonces, sonó su éxito “La Mataviejitas”, para después darle paso al hit que la dio a conocer allá por los inicios de los 2000, “Metrosexual”.

En tanto, Carla Morrison erizó la piel de los asistentes con sus baladas sentidas y emocionales. La cantante, quien se encuentra promoviendo su álbum “El Renacimiento”, entonó temas, como: “Disfruto” y “Te perdí”, pero antes de ofrecer “Déjenme llorar”, le externó al público que llorar sana las emociones.

Antes de que Carla y Amandititita realizaran sus presentaciones, otra mujer empoderada hizo los propio, por lo que poco después de las 17:00 horas, la cantautora chilena, Francisca Valenzuela deslumbró a los asistentes con canciones que hablaban de empoderamiento, fuerza y feminismo.

Abrió su participación con temas, como: “Qué sería”, “Tómame” y “Quiero verte más”. Luego, cuando interpretó “Hola impostora”, dijo que cuando compuso este tema, pensó en el síndrome del impostor, “que es cuando uno piensa que las cosas no las mereces, o no eres suficiente. Escribí la canción porque es un tema que quiero superar”.

A las 19:55 se presentó Apocalyptica, banda que se encargó de llenar el ambiente de metal. Posteriormente, Caifanes saltó al escenario en punto de las 21:00 horas con su reciente tema inédito “Sólo eres tú”. La banda comandada por Saúl Hernández también tocó éxitos, como: “Miedo”, “Nubes” y “Viento”.

“Es un honor estar frente a ti raza, que Dios te bendiga, a ti y a tu festival, a tu música, porque sin ti no hay nada, banda”, dijo Saúl a la audiencia.

A lo que agregó: “Mucha luz para ti raza, esta canción se la dedicamos a los pequeños, porque con su presencia ya nos están cambiando la vida” y entonces sonó “Ayer me dijo un ave”, y después “Mátenme porque me muero”. Su participación en el Coordenada culminó con “La célula que explota”.

Hasta la media noche, aún faltaba que realizaran sus presentaciones: Cat Power, Jack White, Moenia y La Maldita Vecindad.