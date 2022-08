Tecate Coordenada: El festival homenajeará a José José

En poco menos de dos meses el festival Tecate Coordenada regresará a Guadalajara tras dos años de ausencia debido a la pandemia y su retorno será con una cartelera encabezada por Apocalyptica, Caifanes, Carla Morrison, Los Fabulosos Cadillacs, Travis, La Banda Recoditos, entre otros, por lo que Ocesa Jalisco, organizadora del encuentro, ayer presentó la logística que se tendrá durante la doble jornada sonora pactada para el 7 y 8 de octubre en el Valle VFG.

Tras la experiencia que tuvo el Valle VFG con el festival Corona Capital 2022, Carlos de la Torre, director de Ocesa Jalisco y los promotores Fernando Favela y Jordi Puig, indicaron que se espera una respuesta igual de masiva para la que será la séptima edición del festival Tecate Coordenada esperando la asistencia de 25 mil personas por día.

Aunque el festival ya había anunciado a los 45 artistas participantes, los organizadores revelaron la agenda de cada día al confirmar que se instalarán cuatro escenarios en cada jornada de actividades; y a partir del 17 de agosto en redes sociales se anunciará el horario de cada exponente y sus respectivas tarimas, además de que, tras la primera fase en la venta de boletos en abonos, es decir para los dos días de conciertos, hoy también se habilitará la venta individual por día.

Entre las novedades que el festival tendrá, además de sus servicios de gastronomía, sanitarios y descanso, también se anunciará semanas antes del encuentro la dinámica para participar en la firma de autógrafos gratuita.

Talento diverso

Para ir ambientando a la ciudad, parte del talento que llegará al Tecate Coordenada 2022 participó en la presentación oficial del festival, pues teniendo como sede a las instalaciones de la Cervecería Cuauhtémoc, María Mezcal y Lefty SM ofrecieron un showcase para dar pistas de lo que compartirán en el escenario, en tanto que artistas como Enjambre, Camilo Séptimo, Amandititita, Allison y Banda Recoditos, entre otros, se unieron en videollamada para expresar su emoción por llegar a Guadalajara.

Otro show emotivo será la participación del proyecto “El Príncipe Vive”, homenaje a José José, para recordar sus canciones emblemáticas en voz de diversos artistas participantes en el festival, como se hizo en el Festival Vive Latino.

Mauricio Nieto continúa programado

Otra de las novedades que tendrá el festival Tecate Coordenada será la presencia del humor, pues mediante la “Casa Comedy” el público disfrutará de las rutinas de stand-up de exponentes como Platanito Show, Karla Camacho, Alexis de Anda, Alex Quiroz, Chaparro Salazar, Alexa Zuart e ídolos del Open, así como Mauricio Nieto, quien tras ser acusado por presunto abuso sexual, permanece de momento en la programación; sin embargo, el promotor Jordi Puig indicó que el festival es incluyente y estarán atentos a las peticiones del público.

Toma Nota

Talento por día

Viernes 7 de octubre

Airbag, Allison, Banda Los Recoditos, Camilo Séptimo, Carlos Sadness, El Príncipe Vive, Enjambre, Gepe, Hummersqueal, Los Fabulosos Cadillacs, Love Of Lesbian, María Mezcal, Moderatto, Out Of Control Army, Renzo Tipacti, Rozalén, Sen Senra, Taburete, Too Many Zooz, Travis, Trueno, UMO, YSY A.

Sábado 8 de octubre

Amandititita, Apocalyptica, Bratty, Caifanes, Caligaris, Carla Morrison, Cat Power, Cuarteto de Nos, División Minúscula, Emir Kusturica & The No Smoking Orchchestra, Fran, Francisca Valenzuela, Jack White, Kaia Lana, Kenia Os, Lefty SM, Maldita Vecindad, Moenia, Polo & Pan, Technicolor Fabrics, Wiplash, Wos.

Boletos

Tras concluir la primera fase de venta de boletos, el festival detalló que están disponibles la fase dos en sus diversas modalidades: general por dos mil 150 pesos, Comfort Pass en dos mil 700 pesos y Plus en tres mil 500 pesos, en tanto que para la fase tres el precio de los boletos será dos mil 450 pesos, tres mil pesos y tres mil 800 pesos, respectivamente en sus distintos tipos de acceso.

Más información en www.tecatecoordenada.com.mx

La historia del festival

2014 : la edición debut convocó a 20 mil asistentes en el Parque Trasloma, con un solo día de actividades: el 2 de noviembre.

: la edición debut convocó a 20 mil asistentes en el Parque Trasloma, con un solo día de actividades: el 2 de noviembre. 2015 : la segunda edición reunió a 30 mil personas en el Parque Trasloma, con un solo día de actividades: el 17 de octubre.

: la segunda edición reunió a 30 mil personas en el Parque Trasloma, con un solo día de actividades: el 17 de octubre. 2016 : la tercera edición convocó a 30 mil asistentes en el Parque Trasloma, con un solo día de actividades: el 22 de octubre.

: la tercera edición convocó a 30 mil asistentes en el Parque Trasloma, con un solo día de actividades: el 22 de octubre. 2017: la cuarta edición del festival se realizó en el Parque Trasloma, siendo esta edición la primera en su historia en extender sus actividades a dos días, el 20 y 21 de octubre convocando a 30 mil asistentes en su doble jornada.

la cuarta edición del festival se realizó en el Parque Trasloma, siendo esta edición la primera en su historia en extender sus actividades a dos días, el 20 y 21 de octubre convocando a 30 mil asistentes en su doble jornada. 2018 : la quinta edición se realizó en el Parque Trasloma, reuniendo a 30 mil asistentes durante la doble jornada de actividades los días 19 y 20 de octubre.

: la quinta edición se realizó en el Parque Trasloma, reuniendo a 30 mil asistentes durante la doble jornada de actividades los días 19 y 20 de octubre. 2019 : la sexta edición del festival cambió de sede a la explanada del Estadio Akron, con 38 mil asistentes en la doble jornada sonora los días 18 y 19 de octubre.

: la sexta edición del festival cambió de sede a la explanada del Estadio Akron, con 38 mil asistentes en la doble jornada sonora los días 18 y 19 de octubre. 2022: la séptima edición del Festival Coordenada se retoma tras dos años de ausencia por la pandemia de COVID-19, augurando reunir a 25 mil asistentes por día; el festival será los días 7 y 8 de octubre, en su nueva sede: el Valle VFG.

Toma Nota

¿Cómo llegar al Valle VFG

El Valle VFG —a un costado de la Arena VFG—, está ubicado en el kilómetro 20 de la carretera Guadalajara-Chapala, en el fraccionamiento Los Silos, en Tlajomulco de Zúñiga.

Ocesa Jalisco informó que para el festival se habilitará transporte especial (5 mil pases) para los asistentes que adquieran por 50 pesos (más cargos) un traslado redondo (ida y regreso) desde los derroteros que se habilitarán en la Nueva Central de Autobuses y la Antigua Central de Autobuses, y que desde las 13:00 horas emprenderán salidas rumbo al Valle VFG.

Para los asistentes que acudan en automóviles particulares estarán habilitados los dos estacionamientos cercanos al recinto, además de que se establecerá un área especial para el descenso de pasajeros que opten por los servicios de taxi, plataformas y autobuses.

CT