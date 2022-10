Las mujeres son poderosas en el escenario, de eso no cabe duda, así lo refrendaron las cantautoras Carla Morrison y Amandititita en el Tecate Coordenada, en las inmediaciones del Valle VFG.

Las estrellas se presentaron en punto de las 19:05 horas, Carla en el escenario "Tecate Original" y Amandititita en el escenario "Jalisco", esta última con su anarcumbia conquistó al público reunido, abriendo su participación con canciones como "Güera Televisa", "La Criada" y "Viernes de quincena".

Amandititita en el Coordenada. EL INFORMADOR / K. Esparza

La compositora dijo que no pensó que viniera el público a verla, "todavía no me la creo", dijo, pero los asistentes estaban bailando con ella entregándose por completo. Resaltó además que a veces le critican sus temas por el contenido social que ofrecen, pues abordan lo cotidiano, "pero si no les gustan mis canciones, cambien la realidad", porque esta suele ser más cruda que lo que relatan sus temas y entonces sonó su éxito "La mataviejitas", para después darle paso al hit que la dio a conocer allá por los inicios de los 2000, "Metrosexual".

En tanto, Carla Morrison erizó la piel de los asistentes con sus baladas sentidas y emocionales. La estrella norteña, quien se encuentra promoviendo su álbum "El Renacimiento", lució espectacular y entonó temas como "Disfruto" y "Te perdí", pero antes de ofrecer "Déjenme llorar, le externo al público que llorar sana las emociones y que está bien hacerlo, otro tema que también la gente recibió con cariño fue "Te regalo".

Al caer la noche, comenzó también el frío, pero la gente sigue divertida disfrutando de bandas como Apocalyptica y de otras estrellas como Wos y Bratty. El corte general de asistentes es de 23 mil personas este domingo.

GC