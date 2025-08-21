“Madres, ¡El cielo es el límite!” es una comedia actual que explora la maternidad desde múltiples perspectivas, puntos de vista y desencuentros, la cual ha provocado tanto risas como momentos de profunda reflexión en todos los teatros en los que se ha presentado en México.

La historia se desarrolla cuando cinco mujeres muy diferentes quedan reunidas -casi atrapadas- en una sala de juntas de una escuela privada: “Lupita”, una ama de casa que se dedica por completo a su hogar; “Marisol”, una mujer separada y apasionada por el autocuidado y el yoga; “Valentina”, una empresaria que lucha por encajar sin culpas; “Alma”, una joven embarazada llena de incertidumbres; y “Claudia”, una periodista que decidió no tener hijos, aunque no le resta voz ni presencia.

A través de sus desacuerdos, carcajadas y confesiones cada vez más profundas de estas mujeres en distintas etapas y realidades de sus respectivas vidas, la obra desvela una verdad conmovedora: la maternidad va mucho más allá de dar vida, es una experiencia que conecta desde lo íntimo de cada ser. Con un tono cercano y honesto, esta obra inteligente y poderosa confronta prejuicios y visiones preconcebidas sobre la maternidad, recordándonos que, aunque todos venimos de una madre, esto trasciende ese vínculo biológico y nos lleva a redefinir nuestra identidad con humor, valentía y autenticidad.

“Es una puesta en escena muy interesante, porque es una comedia que, sin dejar de ser ligera, toca temas muy pertinentes, muy puntuales, muy actuales”, comenta la actriz Ana Serradilla, una de las protagonistas de la obra, en entrevista con EL INFORMADOR.

“Hablar de la maternidad no es cualquier cosa. Hay diferentes formas de maternar y hay diferentes tipos de mujeres, de madres; hay mujeres que deciden no ser madres. Y todos estos temas los veremos abordados en esta obra, en la que cinco mujeres se ven forzadas a estar encerradas en un mismo espacio, y deben de convivir. Van a ver cómo piensan diferente, en muchas cosas estarán de acuerdo, en otras no, y de eso se trata justamente, que puedan escucharse, debatir y diferir, pero al mismo tiempo poder respetar los puntos de vista distintos”.

Algo que entusiasma a Serradilla como actriz, es interpretar papeles actuales, de pertinencia, personajes e historias que lleven al público a reflexionar, a cuestionarse esos temas quizá complicados. “Madres, ¡El cielo es el límite!” es una obra que cumple esos requisitos, y que además lo hace por medio de las facilidades de la comedia: no sólo se sana con las lágrimas, sino también con las risas.

“Me gusta tocar temas pertinentes, que son necesarios de hablar y que como mujeres a veces no se tocan, y que lastiman”, platica Ana Serradilla. “Pero cuando uno le quita este velo de lo misterioso o lo prohibido, es más fácil darle una solución. Y creo que también tiene que ver con la salud mental, tocar este tipo de temas es muy importante, cada vez se está normalizando más. Esta obra es muy inclusiva y me siento muy orgullosa de poder estar en un proyecto que aborde algo así y que abra al debate, en el que se pueda dialogar y notar que, aunque pensemos distinto, podemos ser distintas, pero no distantes”.

Una obra para toda la familia

Además de Ana Serradilla, el elenco estelar está encabezado por Marlene Favela, Ariane Pellicer, Iliana Fox y Gina Varela. Cada una de ellas aporta intensidad, autenticidad y versatilidad a un montaje que conecta de manera directa con la audiencia. “Es lo máximo trabajar rodeada de mujeres. Aprendes mucho. Ya no está de moda eso de sabotearse entre mujeres, ahora está de moda la sororidad y trabajar juntas, alentarnos y aprender las unas de las otras”, platica Ana Serradilla, y comparte que, aunque la obra de teatro aborda la maternidad, en realidad es una puesta en escena para jóvenes, adolescentes y público masculino. O sea, para todos.

“Lo que percibimos es que el público la pasa muy bien. Es una comedia, pero tiene tintes reflexivos, toquecitos dramáticos, y cuando hay temas que te checan, pues te remueven cosas. Es una obra muy dinámica y divertida. Y no es sólo para mujeres, va dirigida al público masculino, a los adolescentes, a toda la familia. Es una obra que trata de abrazar y de unificar, no de dividir”.

“Madres, ¡El cielo es el límite!” ha recorrido distintas ciudades de México y ahora llegará a Guadalajara, donde se estrenará en el Teatro Galerías, un recinto emblemático de la ciudad que se ha consolidado como uno de los espacios culturales más importantes del país. La cita será hoy, 21 de agosto, con dos funciones programadas a las 19:00 y 21:30 horas. Boletos desde 550 pesos en taquillas del auditorio y en la página de Boletia.

“Estamos emocionadísimas de llegar a Guadalajara”, asegura Ana Serradilla. “El público me nutre, me llena de vida y me hace querer seguir adelante, porque de pronto es cansado y se vuelve duro, pero te paras en el escenario y recibes la energía de la gente, de un público tan generoso, y te llena, te llena el alma”, finaliza.

Diálogo y empatía

