Teatro Galerías defiende la libertad de expresión tras petición de cancelar show de Adrián Marcelo

Luego de que el colectivo feminista “Las Paritaristas” solicitara al gobierno de Zapopan la cancelación del espectáculo 'Hermanos de Leche – Especial Día de Muertos' de Adrián Marcelo, acusando al comediante de promover discursos de odio contra las mujeres, el Teatro Galerías respondió defendiendo la libertad de expresión como principio fundamental.

En entrevista con El Informador , Edgar Méndez Padilla, director general del Teatro Galerías, explicó que el recinto no tiene la facultad de prohibir expresiones artísticas basadas en su contenido, amparándose en las leyes mexicanas. “Nosotros como teatro simplemente seguimos las leyes que tiene México sobre qué es prohibido y qué no lo es. Los artículos 6 y 7 de la Constitución protegen la libertad de pensamiento, de expresión y de difundir ideas”, declaró Méndez Padilla.

El director argumentó que, aunque en algunos casos no coinciden con los mensajes emitidos por ciertos artistas, el teatro no puede censurarlos. “Nosotros como foro no podemos prohibir la libre expresión porque estamos a favor de eso. Un foro artístico es para que te expreses, ya sea en la comedia, en la crítica, como monólogo, con baile, corporalmente, etcétera. Que no compartamos ciertos mensajes no significa que estemos en la posición de prohibir a alguien”, añadió.

Méndez Padilla puso como ejemplo a Polo Polo, conocido por su humor controversial, destacando que “se presentó 150 veces en Guadalajara y puede ser el comediante más misógino que ha existido en la historia”.

El director también destacó la capacidad del público para decidir lo que desea consumir. “Actualmente la gente, en redes sociales, puede inflar mucho la situación, pero nosotros como individuos tenemos la libertad también de elegir lo que vemos y lo que no vemos. Si no me gusta la violencia, no veo cosas violentas; si no me gusta la comedia de humor negro, no la veo” , explicó. “Nuestra postura es que apoyamos la libertad de expresión, que es un derecho de cualquier mexicano, y no podemos prohibir que alguien se exprese de la manera que guste”.

Méndez Padilla aclaró que Adrián Marcelo ha presentado el mismo espectáculo en seis ocasiones anteriores en el Teatro Galerías, todas con éxito de taquilla. “Él ha venido al Teatro Galerías con este concepto de “Hermanos de Leche” diciendo las mismas cosas que siempre ha dicho. Antes no habíamos recibido estos reclamos porque no había sido tan viral. Su participación en 'La Casa de los Famosos' lo llevó a otro nivel”, concluyó.

El espectáculo de Adrián Marcelo está programado para el 1 y 2 de noviembre, en conjunto con Iván Fematt “La Mole”, y hasta el momento las localidades se encuentran vendidas en un 80%.

