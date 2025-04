Yo soy Pitia, la guardiana del aliento profético que emana del ombligo del mundo: el santuario de Delfos. Desde esta grieta sagrada, elevo mi canto para guiar a los mortales.

Escuchen las palabras que traen augurios del Olimpo y del Inframundo, de las deidades olvidadas y de las Moiras. Que cada uno atienda según su nacimiento, pues los designios raras veces erran.

Profecías del Oráculo de Delfos para este 5 y 6 de abril

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El espíritu de Iynx, ninfa de los encantamientos amorosos, ronda tu senda. No confundas pasión con dominio. Apolo advierte: lo que se obtiene por manipulación, se desvanece con rapidez. Busca la llama genuina.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El titán Crius, aquel que domina los cielos estacionales, susurra en tus noches. Algo en tu entorno clama por una renovación material o espiritual; presta atención a lo que tu cuerpo pide. La tierra, que es tu madre, quiere que recuerdes tus raíces y las fortalezcas.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Eunomia, diosa menor del orden y la ley, guía tus palabras. Este fin de semana deberás elegir entre la verdad incómoda y la mentira reconfortante. El oráculo es claro: lo que no se nombra, pudre el alma. Habla, pero con el filo justo. Tu destino depende del equilibrio verbal.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Melinoe, la que aparece en sueños con doble rostro, cruza tu camino. El pasado intentará tocar tus emociones este fin de semana. No temas mirar atrás, pero no te quedes allí. Los recuerdos son espejos, no moradas. Sana con la ternura que tú sabes ofrecer.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El héroe oscuro Melas, quien desafió a los dioses por amor, te ofrece su historia como advertencia. Este fin de semana, tu orgullo será probado. No busques la gloria por encima de la justicia. Lo que brilla sin verdad, se apaga pronto. Brilla desde dentro, no desde el reflejo.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Astraea, virgen de la justicia celeste, observa tus actos. Este fin de semana se abrirá una oportunidad para rectificar errores silenciosos. No todos los detalles deben ser perfección: algunos, simplemente, deben ser comprendidos. Practica la justicia suave, no la crítica severa.

Ni olvidarás: Miles de muertos a una semana de terremoto en Birmania

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Anteros, dios del amor correspondido, te advierte que algo que consideras equilibrio es, en realidad, evasión; alguien buscará que decidas. No huyas. La balanza no pesa sola. Tu participación es clave para restablecer la armonía perdida.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Zelus, daimon del fervor, vibra con tu intensidad natural. Tus emociones estarán encendidas este fin de semana. Canalízalas, no las reprimas. El oráculo habla de un momento propicio para avanzar en lo oculto: un secreto puede revelarse, y con él, tu poder se acrecentará.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El centauro Pholus, el que abrió el ánfora sin medir consecuencias, guía tu senda. Este fin de semana, el entusiasmo puede llevarte a decisiones impulsivas. Piensa antes de actuar. El viaje más sabio es aquel que nace de la reflexión. El conocimiento vendrá, pero elige tu fuente.

No pasarás por alto: ¿Cuáles son las multas viales MÁS costosas del Estado de Jalisco?

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Acrisio, rey advertido por los dioses y atrapado por su incredulidad, te deja su legado. Hay señales que estás ignorando, y si no prestas atención, algo podría romperse sin retorno. Los muros que levantas también bloquean bendiciones. Escucha más allá del deber.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Epimeteo, el que pensó después del acto, habla a través del humo sagrado. Este fin de semana podrías subestimar una situación que requiere análisis profundo. Las ideas brillantes nacen del caos, pero no todas son semillas fértiles. Discierne. El futuro se cultiva desde la mente clara.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Leuce, ninfa del inframundo convertida en árbol blanco, aparece en tus visiones. Este fin de semana, tu sensibilidad puede tocar realidades que otros no ven. No temas aislarte para escuchar. En el silencio, Apolo canta. Tus sueños contienen claves para tu próximo despertar.

Los vientos de Delfos han hablado, que estos días sean para ti un umbral hacia la comprensión, el equilibrio y el destino verdadero. ¿Los escucharás o seguirás caminando ciego entre los ecos?

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO