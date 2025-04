Sheinbaum responde por qué no hay aranceles adicionales de EU a México

Después del anuncio del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los aranceles recíprocos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este jueves 3 de abril por qué no se aplicarán aranceles adicionales para México, lo cual consideró una buena noticia. Señaló que esto es resultado de la relación con el país vecino, la cual se basa en el respeto a la soberanía nacional.

Sin embargo, dijo que siguen en negociaciones con Estados Unidos ante los aranceles del 25% al sector automotriz, acero y aluminio.

"En el caso de México no hay aranceles adicionales, tampoco para Canadá. En el caso de Canadá hacen algunas especificaciones, y eso es bueno para el país. Aunque algunos no quieran reconocerlo tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el gobierno de México y Estados Unidos que se basa con respeto, colaboración, coordinación, pero con respecto a las y los mexicanos y a la soberanía nacional, y eso ha permitido que México no tenga aranceles adicionales", señaló la Presidenta en "La Mañanera del Pueblo" en Palacio Nacional.

En la conferencia matutina, Sheinbaum aclaró que siguen en diálogo con la administración de Donald Trump ante los decretos relacionados con la industria automotriz, y acero y aluminio, que es para todo el mundo.

"(...) Estamos todavía en diálogo en pláticas con el gobierno Estados Unidos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha construido una muy buena relación con el secretario de Comercio que se da, a partir, pues de los de las llamadas que hemos tenido con el presidente Trump y se sigue trabajando, dialogando de hecho muy probablemente el secretario Economía, Marcelo Ebrard estará en Washington la próxima semana", dijo.

Sheinbaum dio a conocer que a las 12:00 horas de hoy darán a conocer como van a acelerar el Plan México, el cual consiste en impulsar la economía nacional.

"(Es una) reunión amplia, donde iban a estar gobernadores, legisladores y legisladores, empresarios, representantes de trabajadores de sindicatos y representantes de pueblos originarios, una reunión representativa, amplia. El objetivo de esta reunión, pues obviamente, si había algo más para México, pues también teníamos algunos otros planteamientos, pero yo he estado diciendo que nosotros tenemos un plan; el plan de fortalecimiento de la economía nacional y el bienestar del pueblo de México es un plan que venimos desarrollando y tiene que ver con el Plan México, todas maneras vamos a acelerar muchas de las acciones del Plan México".

