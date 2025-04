Daft Punk, el icónico dúo francés que redefinió el género desde los años noventa, anunció su separación un 22 de febrero de 2021, tiempo en que también acontecía en el mundo la segunda ola de COVID-19.

Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo pusieron fin a su trayectoria como Daft Punk con un video titulado Epilogue. En la grabación, ambos caminan por un desierto hasta que Thomas se detiene y, tras un intercambio de miradas con su compañero, se quita la chaqueta con el logo de la banda.

Con casi treinta años de carrera y cuatro álbumes legendarios en su discografía— Homework, Discovery, Human After All y Random Access Memories —Daft Punk dejó una huella imborrable en la cultura musical. Su imagen enigmática, sus inolvidables videoclips animados y sus innovadoras presentaciones en vivo, como su espectáculo en Coachella 2006 redefinieron el estándar de los shows electrónicos.

A continuación, te presentamos algunos de sus mejores temas musicales, de acuerdo con la revista Rolling Stone.

Canciones icónicas de Daft Punk, según la revista Rolling Stone

‘Da Funk’

Este tema instrumental, lanzado en 1995, formó parte del álbum debut del dúo y se destacó por su distintivo video dirigido por Spike Jonze. Artistas como The Chemical Brothers lo incorporaron en sus presentaciones en vivo.

 

‘Around The World’

Uno de sus mayores éxitos a nivel mundial, con un ritmo hipnótico y repetitivo que conquistó las pistas de baile en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Su videoclip fue dirigido por Michel Gondry.

 

‘Revolution 909’

Este track se convirtió en un himno de la cultura rave y fue la respuesta del dúo a la represión del gobierno francés contra estas fiestas. Bangalter comentó que la reacción de las autoridades habría sido distinta si se tratara de un concierto de rock.

 

‘One More Time’

Una de las piezas más icónicas de Daft Punk y el puente entre sus álbumes Homework y Discovery

 

‘Harder, Better, Faster, Stronger’

Construida sobre un sample de Cola Bottle Baby de Edwin Birdsong, esta canción se convirtió en un himno del dúo. Su videoclip animado fue dirigido por Kazuhisa Takenouchi.

 

‘Something About Us’

El tema principal de la película animada Interstella 5555, lanzado como sexto sencillo del álbum Discovery.

 

‘Robot Rock’

Un potente track electrónico basado en Release The Beast de la banda ochentera Breakwater.

 

‘Technologic’

Con su icónica frase repetitiva “Buy it, use it, break it, fix it…”, este tema cuenta con el tercer videoclip dirigido por Daft Punk, después de Fresh y Robot Rock.

 

‘Giorgio by Moroder’

Un tributo al legendario productor Giorgio Moroder, quien narra su historia mientras la banda mezcla elementos electrónicos y disco.

 

‘Instant Crush’

Una de las mejores canciones de 2013 según Rolling Stone, con la voz de Julian Casablancas, vocalista de The Strokes.

 

‘Veridis Quo’

Incluida en su álbum Discovery (2001). Es una de las composiciones más contemplativas del dúo. Su título, un juego de palabras con "Very Disco" y la frase latina "Quo vadis?".

 

AO